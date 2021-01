Kiel

„Uns wird ans Herz gelegt, privat Training zu machen, um fit zu bleiben. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie gemeinsamer Unterricht“, sagt Marie Lynn Tiedemann.

Die 18-jährige Kielerin dreht nun täglich mindestens drei Runden um den Schrevenpark oder geht im Projensdorfer Gehölz laufen. „Anschließend mache ich noch ein Workout“, so die Schülerin. Das Programm dafür hat sie sich selbst zusammengestellt – ohne Hilfe ihrer Lehrerin.

Anzeige

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur Distanzlernformate statt Praxis in der Halle

Seit November ist für alle Schüler in Schleswig-Holstein der Sportunterricht nach Fachanforderungen ausgesetzt. Sie sollten stattdessen möglichst draußen angemessene Bewegungsangebote erhalten. Auch Abiturienten mit Sport als Prüfungsfach sollten seitdem bevorzugt im Freien trainieren und nur für einzelne Unterrichtseinheiten in die Halle können.

Nach den Weihnachtsferien durften die Abschlussjahrgänge zwar zum Präsenzunterricht zurück in die Schule. Im Fach Sport seien gegenwärtig aber ausschließlich Distanzlernformate zulässig, teilt das Bildungsministerium mit.

Die Abiturienten können so vor allem prüfungsrelevante theoretische Themenfelder erarbeiten. Die Klausur in Sporttheorie macht 50 Prozent der Prüfungsnote aus, die zwei Praxisteile werden je zu 25 Prozent gewichtet.

Die Lehrer sollen den Schülern laut Ministerium nun Anleitung geben, wie unter den Einschränkungen die individuelle Vorbereitung auf die praktische Prüfung in den angestrebten Disziplinen fortgesetzt werden könne.

Abstandhalten bei vielen Disziplinen schwer

„Wir haben bislang nur Aufgaben für Sporttheorie bekommen“, sagt Tiedemann. Allerdings konnte sie auch zuletzt mit ihrem zwölfköpfigen Kursus an der Gemeinschaftsschule Hassee noch alle zwei Wochen zwei Stunden zum gemeinsamen Unterricht in die Sporthalle.

Auf Abstand übten die Abiturienten beispielsweise Volleyball-Techniken. „Wir haben auch ausprobiert, zu zweit zu spielen. Aber in Aktion funktioniert das mit dem Abstandhalten nicht wirklich.“ Viele Sportarten fallen deshalb im Moment aus. Mit Masken auf dem Spielfeld zu stehen, sei keine gute Alternative.

Zweite lange Sport-Pause im abirelevanten Zeitraum

Ihren Jahrgang trifft es in der für das Abitur entscheidenden Qualifikationsphase schon zum zweiten Mal, dass die Sportpraxis ausgesetzt ist. „Letztes Jahr war der Lockdown aber deutlich besser auszuhalten, weil das Wetter im Frühjahr besser war und jeder mehr draußen machen konnte“, sagt die 18-Jährige.

Die Vorbereitungen auf die Prüfungen, die sie in Leichtathletik und Badminton ablegen will, fielen schwer. „Jetzt ist es schon ziemlich kalt. Kugelstoßen oder Speerwerfen kann ich ja schlecht mit Handschuhen üben.“ Sie hofft dennoch, dass die praktischen Prüfungen nicht ganz ausfallen müssen.

Keine Prüfungen in Mannschaftssportarten

Abgesagt hat die Bildungsministerin bislang noch keine Teile des Abiturs. Karin Prien ( CDU) will diese Woche ein Konzept vorstellen, wie es in den Schulen weitergehen soll. Angekündigt hat ihr Haus aber, dass keine Prüfungen in den sogenannten „großen Sportspielen“ wie Fußball, Basketball oder Handball abgenommen werden sollen.

Die Abiturienten müssen stattdessen eine zweite Individualsportart oder ein Rückschlag-spiel wählen. Ihre Leistungen aus dem Mannschaftssport können sie nur aus ihren Halbjahresnoten einbringen.

„Das ist für manche echt blöd, wenn sie nicht in ihrer Disziplin geprüft werden können“, sagt Tiedemann. Sie kann ebenfalls nicht in ihrer Paradedisziplin Tennis antreten. Allerdings aus einem anderen Grund: „Wir können nur in den Sportarten eine Prüfung ablegen, die zusammen durchgenommen wurden.“

Privates Training auf dem Tennisplatz fällt auch flach

Normalerweise steht Tiedemann neben der Schule viermal pro Woche auf dem Tennisplatz. In den vergangenen Wochen hat sie nur draußen ein paar Mal gegen eine Wand gespielt. Ein unbefriedigender Ersatz für die 18-Jährige, die diesen Winter eigentlich das erste Mal für ihren neuen Verein in Blankenese in der Regionalliga gespielt hätte.

Um überhaupt mal wieder richtig Tennis spielen zu können, fuhr sie am Wochenende nach Niedersachsen. Dort sind – anders als in Schleswig-Holstein und Hamburg – die Hallen noch offen. Nach dem Abitur will sie sich ein Jahr ganz aufs Tennisspielen konzentrieren, wenn das wieder geht. Jetzt hofft sie aber erst einmal darauf, bald wieder in den Sportunterricht zurückkehren zu können.