Erneut wurden Schafe in Dithmarschen gerissen: In den vergangenen drei Nächten wurden Tiere getötet. In der Nacht zu Montag standen die Schafe hinter einem wolfssicheren Zaun, so Marcell Kaminsky von der Bürgerinitiative "Wolfsfreie Dörfer" in Dithmarschen. Er vermutet einen Wolf hinter den Rissen.