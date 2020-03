Das sind die neuen Veranstaltungstermine in SH

Kiel

Wegen des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus will Schleswig-Holsteins Landesregierung das öffentliche Leben noch weiter zurückfahren. Das Kabinett beschloss am Freitag, alle öffentlichen Veranstaltungen ab Sonnabend zu untersagen. Das betrifft Clubs, Diskotheken, Fitness-Studios, Schwimmbäder, Kinos, Theater, Museen und Volkshochschulen. Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) sprach von drastischen Maßnahmen. "Solidarität ist das Gebot der Stunde."

Bereits in den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Veranstaltungen in Schleswig-Holstein abgesagt. Darunter das Konzert von AnnenMayKantereit in Kiel, Roland Kaiser in der Sparkassen-Arena oder eine Lesung von Matthias Stührwoldt in Heikendorf. Diese und viele weitere Termine werden nachgeholt. Alle Informationen dazu finden Sie in unserer Tabelle.

Künstler Veranstaltungsort Ursprünglicher Termin Neuer Termin AnnenMayKantereit Sparkassen-Arena, Kiel 15.3.2020 2.9.2020 Die drei ??? und der dunkle Taipan Sparkassen-Arena, Kiel 14.3.2020 9.10.2020 The Music of Star Wars Sparkassen-Arena, Kiel 27.3.2020 25.1.2021 Santiano Sparkassen-Arena, Kiel 24.4.2020 17.10.2020 Roland Kaiser Sparkassen-Arena, Kiel 20.3.2020 31.5.2020 SoVD Info-Nachmittag Abseits, Eckernförde 14.3.2020 20.6.2020 Giora Feidmann und das Rastrelli Cello Quartett Bürgerhalle Kaltenkirchen 18.3.2020 3.9.2020 Lesung von Matthias Stührwoldt Ratssaal Heikendorf 18.3.2020 Herbst 2020 Stadtteilfest Neumünster-Gartenstadt 6./7.6.2020 Sommer 2021 Jahresversammlung des Fördervereins der Johanniskirche Plön 26.3.2020 27.10.2020 Revolutiontrain Bahnhöfe im Kreis Segeberg Mai 2020 19.10. bis 2.11.2020 "SH sprich über... Rassismus" 20 Standorte 19.3.2020 Herbst 2020 Oldie-Party „Wonderland“ Wiemersdorf 14.3.2020 7.11.2020 Gogo-Party Restaurant am Ihlsee, Bad Bramstedt 14.3.2020 Herbst 2020

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie hier.