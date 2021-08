Kiel/Glückstadt

 Mit etlichen Monaten Verspätung nimmt die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) ihren Betrieb auf. Bei zunächst noch eingeschränkter Kapazität sollen die ersten Bewohner ab 16. August kommen, kündigte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bei einer Besichtigung am Donnerstag an. Die Einrichtung wird zusammen mit Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern betrieben.

Zur Eröffnung werden in Glückstadt zwölf Haftplätze zur Verfügung stehen – vier pro beteiligtem Land. Später sollen dort bis zu 60 Personen untergebracht werden können. Also je 20 Plätze pro Land. Innenministerin Sütterlin-Waack betonte, dass Abschiebungshaft keine Strafhaft sei. Es gehe um „Wohnen minus Freiheit“ für Menschen, die sich beständig ihrer Ausreisepflicht widersetzen.

So werden die bis zu 60 Personen in Glückstadt untergebracht

Zentrale Anforderung an die Einrichtung sei die Ermöglichung eines humanen Vollzugs gewesen. Die in Glückstadt untergebrachten Menschen sollen, so Sütterlin Waack, ihren Tagesablauf so selbstbestimmt wie möglich gestalten. Heißt: Die Türen zu den Zimmern in den offenen fünf Abteilungen werden grundsätzlich nicht verschlossen. Die Bewohner können sie zur Wahrung ihrer Privatsphäre aber von innen verschließen. Nur Vollzugskräfte können sie zur Gefahrenabwehr jederzeit öffnen.

Jedes Zimmer ist mit Bett, Schrank, Tisch, Stuhl, Fernseher und einer eigenen Nasszelle mit Toilette und Waschbecken ausgestattet. In jeder Abteilung gibt es mehrere verschließbare Einzelduschkabinen.

Die Untergebrachten können während des Tages Sport treiben, gemeinsam kochen und Computer mit Internetzugang nutzen. Lediglich zur Nachtruhe werden die Freizeitangebote geschlossen. Für die Kommunikation werden die Untergebrachten mit Mobiltelefonen ohne Kamerafunktion ausgestattet. Diese können mit der privaten SIM-Karte genutzt werden.

Die Untergebrachten können ihre private Kleidung tragen. In jeder Abteilung gibt es Waschmaschinen, die genutzt werden können. Bei Bedarf kann Kleidung zur Verfügung gestellt werden.

Vorgesehen ist ein Kiosk in der Einrichtung, in dem die Untergebrachten einkaufen können. Vorerst werden individuelle Bestellformulare an einen Supermarkt übermittelt. Alle Bewohnerinnen und Bewohner erhalten während ihres Aufenthalts in der Abschiebungshafteinrichtung Taschengeld auf der Grundlage des Asylbewerberleistungsgesetzes.

72 Vollzugskräfte für Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt vorgesehen

Sobald die Abschiebungshafteinrichtung Glückstadt im Vollbetrieb läuft, werden dort 72 Vollzugskräfte und sechs Verwaltungsangestellte beschäftigt sein. Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes werden unterstützend eingesetzt. Da die Untergebrachten in der Regel nicht in ihren Zimmern eingeschlossen werden, sind die Abteilungen im Schichtdienst auch nachts voll besetzt.

In der Abschiebungshafteinrichtung wird es fünf Abteilungen geben. Drei mit jeweils 14 Plätzen sind für Männer vorgesehen. Hinzu kommt eine Frauenabteilung mit neun Plätzen sowie eine Zugangsabteilung mit ebenfalls neun Plätzen. In der Zugangsabteilung bleiben die Untergebrachten einige Stunden bis zu wenigen Tagen. Dort wird geprüft, ob sie unter anderem medizinisch betreut werden müssen.

Ein ärztlicher Dienst ist mit bis zu sechs Beschäftigten rund um die Uhr vor Ort, um die hausärztliche Versorgung sicherzustellen und auch Indikationen für den Bedarf an psychologischer Betreuung festzustellen. Für diese Betreuung ist eine Zusammenarbeit mit der Psychiatrischen Klinik Itzehoe vereinbart.

Die Diakonie Rantzau-Münsterdorf wird im Vollbetrieb mit drei Mitarbeitenden ständig vor Ort sein und eine Sozialberatung für die Untergebrachten anbieten. Die Untergebrachten können von Angehörigen, Anwältinnen und Anwälten, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie Seelsorgerinnen und Seelsorgern in dafür vorgesehen Räumen besucht werden.

Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge betreibt die Abschiebungshafteinrichtung

Betrieben wird die Abschiebungshafteinrichtung in Glückstadt vom Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge Schleswig-Holstein. Grundlage ist das Abschiebungshaftvollzugsgesetz Schleswig-Holstein vom 5. April 2019. Die drei beteiligten Länder (Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein) tragen jeweils anteilig die anfallenden Kosten.

Die jährliche Belastung wir für die Dauer von fünf Jahren nach Beginn der Zahlungsverpflichtung den Betrag von sechs Millionen Euro nicht überschreiten. Der Zahlungsbeginn wurde zwischen den Partnerländern auf den 1. September 2021 fixiert. Nach derzeitiger Kostenentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Kosten im veranschlagten Rahmen geblieben sind, eher sogar noch etwas darunterliegen.

Die Errichtung hatte sich in Folge der zur Eindämmung der Corona-Pandemie erforderlichen Maßnahmen verzögert.