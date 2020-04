Abi in Corona-Zeiten - So sieht der neue Plan für Abschlüsse in SH aus

Das Gesundheitsministerium erarbeitet derzeit einen Abi-Erlass. Hinter dem Papier, das kommende Woche vorliegen soll, geht es um Rahmenbedingungen, wie Bildungseinrichtungen in Schleswig-Holstein in Corona-Zeiten Prüfungen abnehmen können. Dabei steht längst nicht nur die Hochschulreife im Zentrum.