Schleswig-Holstein hält anders als Hamburg, Bremen oder Mecklenburg-Vorpommern an den Prüfungen für den Ersten allgemeinbildender Schulabschluss (ESA) fest. Auch für den Mittleren Schulabschluss (MSA) und das Abitur bleibt es bei den Prüfungsterminen.

Aber für das Abitur hat die Bildungsministerin Karin Prien (CDU) die Frist zur Anmeldung um fast zwei Monate nach hinten verschoben. Die Oberstufenschüler können sich noch bis zum 19. März überlegen, ob sie sich zu den Prüfungen anmelden. So sollen sie mehr Zeit haben, zu entscheiden, ob sie sich gut genug auf die Prüfungen vorbereitet fühlen.

"Bis unmittelbar vor der Meldung zum Abitur ist ein freiwilliger Rücktritt ohne Anrechnung auf die Höchstverweildauer in der Oberstufe möglich", heißt es vom Ministerium.

Das ändert sich bei den Abi-Prüfungen in Schleswig-Holstein

Die Schüler bekommen mehr Auswahlmöglichkeiten bei den schriftlichen Prüfungsaufgaben.

In der Deutschklausur können sie zwischen vier statt drei Aufgaben wählen. In modernen Fremdsprachen können Abiturienten sich zwischen vier Aufgaben entscheiden, sonst standen nur zwei zu Auswahl. In Latein können die Schüler sich von zwei Klausuren eine aussuchen.

Auch in Mathematik wird der Aufgabenpool im hilfmittelfreien Teil größer. Dort können Prüflinge sich von zehn Aufgaben acht Stück herausfischen, die sie lösen wollen.

Für alle Fächer gilt für die Klausuren, dass die Abiturienten eine halbe Stunde mehr Zeit bekommen.

Spezialfall Englischprüfung

Wer Englisch als Profilfach hat, muss auf seine Sprechprüfung verzichten. Damit sich die Schüler bei ihren Vorbereitungen stärker auf die schriftlichen Prüfungen konzentrieren können, setzt das Ministerium auf eine Anerkennungslösung.

Der mündliche Teil soll entfallen und dafür die Note aus der Sprechprüfung aus dem Probeabi angerechnet werden. Das erntet Kritik bei den Schülern.

Spezialfall praktische Sportprüfung

Für die Sport-Abiturienten hat das Ministerium sich drei Möglichkeiten überlegt. Entweder sie legen ihre praktische Prüfung in einer zwei Individualsportarten ab oder sie suchen sich eine Individualsportart und ein Rückschlagspiel aus.

Weil die Leistung in einer Mannschaftssportart unter Corona-Bedingungen nicht geprüft werden kann, können Schüler alternativ ihr Ergebnis aus der Qualifikationsphase für diese Sportart einbringen. Dann werden sie zusätzlich nur in einer Individualsportart geprüft.

Diese Erleichterungen gibt es für ESA (Erster allgemeinbildender Schulabschluss) uns MSA (Mittlerer Schulabschluss)

Das Bildungsministerium reduziert für die Neunt- und Zehntklässler die Anzahl der schriftlichen Prüfungen. Normalerweise schreiben die ESA- und MSA-Prüflinge in Deutsch, Mathe und Englisch eine Klausur. Nun dürfen sie sich zwei Fächer davon für ihre Prüfungen aussuchen.

Im dritten Fach zählt die Jahresnote für das Abschlusszeugnis. Wer möchte, kann in diesem Fach zudem eine mündliche Prüfung machen, um sich eventuell zu verbessern.

Wie die Abiturienten bekommen die ESA- und MSA-Schüler für ihre schriftlichen Prüfungen auch 30 Minuten mehr Bearbeitungszeit.

Die zentrale Klassenarbeit im neunten Jahrgang entfällt.