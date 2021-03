Kiel

Ziel des Bildungsministeriums ist es, künftig allen Kindern, die Präsenz- und Wechselunterricht bekommen, einmal pro Woche ein Testangebot zu machen.

„In den darauffolgenden Tagen werden weitere 380.000 Tests an die Schulen kommen, sodass alle Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein in der kommenden Woche ein Testangebot erhalten", so Karin Prien (CDU). "Die Selbsttests sind ein weiterer Baustein, um den Unterrichtsbetrieb aufrechtzuerhalten und ihn noch sicherer zu gestalten. Dadurch leisten wir auch einen gemeinsamen Beitrag zur Bekämpfung der Coronapandemie.“ Über Details ihres Plans will sie am Donnerstag informieren.

Vor jeder Prüfung bekommen Abiturienten, Neunt- und Zehntklässler einen Test

„Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Abschlussprüfungen ist ein Testangebot vor jeder Prüfung vorgesehen“, heißt es in der Schulinformation des Ministeriums.

Für die Neunt- und Zehntklässler, die am Dienstag ihre ersten Klausuren für den ersten und mittleren Schulabschluss schreiben, soll es drei Testangebote bis zu den Osterferien geben. Abiturienten sind bis dahin zweimal dran.

Das Ministerium schlägt vor, den Abstrich jeweils zum Unterrichtsschluss am Tag vor der Prüfung zu machen. „Die genauen Einzelheiten der Selbsttestung, wie Ort und Ablauf, legt die Schule fest.“

Denn das Kit mit nach Hause nehmen und sich dort das Stäbchen in die Nase schieben, sollen die Schülerinnen und Schüler nicht. Sie müssen den Test unter Aufsicht in der Schule machen. Grund ist laut Ministerium, dass die Tests aktuell nur im größeren Gebinde lieferbar sind und sie nicht einzeln an die Jugendlichen verteilt werden können.

Wer beaufsichtigt den Test?

Die Aufsicht sollen die Schulen mit Freiwilligen organisieren. Das könnten Eltern, Lehrkräfte oder anderes Schulpersonal sein, medizinische Vorbildung sei nicht nötig.

Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen fühlt sich dadurch vor den Kopf gestoßen. Dass Eltern als Test-Aufsicht ins Spiel gebracht würden, ohne sich vorher mit deren Vertretern darüber abzustimmen, findet deren Vorsitzender Thorsten Muschinski „unangemessen“. Die Einführung einer Testmöglichkeit begrüße er zwar, die müsse aber durch geschultes Personal mit Schutzausrüstung durchgeführt werden.

Viele Schulen arbeiten bereits mit Apotheken oder dem DRK zusammen, die sich um professionelle Schnelltests für Lehrer kümmern. Diese Kooperationen können dem Ministerium zufolge auch auf die Schülerschaft ausgeweitet werden. Entstehen dafür jedoch zusätzliche Kosten, muss das die Schulaufsicht absegnen.

Schülersprecherin befürchtet Chaos vor Prüfungen

Die Landesschülersprecherin der Gemeinschaftsschulen Amelie Grothusen findet das Testangebot grundsätzlich gut. „Viele sagen, das gibt ihnen mehr Sicherheit“, sagt die Zehntklässlerin. „Man muss aber gucken, wie zuverlässig diese Tests sind. Vor den Prüfungen könnte das zu Chaos führen.“

Wenn es einen Tag vorher zu einem falsch-positiven Befund komme und deswegen eine Klausur nicht mitgeschrieben werden kann, wäre das für Schüler eine Katastrophe. Weil die Selbsttests nicht so verlässlich sind, wird bei einem positiven Ergebnis stets ein PCR-Test nachgeschaltet.

Gibt es Konsequenzen für Test-Verweigerer?

Dass die Tests freiwillig sind, halten Grothusen und Muschinski beide für richtig. Aber: „Es muss eindeutig geklärt werden, wie mit Schülerinnen und Schülern zu verfahren ist, die eine Testung ablehnen“, sagt der Elternvertreter.

Wenn sich zum Beispiel Ungetestete ohne Maske in der Kohorte aufhielten, stelle das ein nicht vertretbares Risiko für die anderen dar. Für Abschlussprüfungen ist die Maskenpflicht ausgesetzt, wenn 1,5 Meter Abstand gehalten werden kann.

Kinderarzt hält regelmäßige Tests auch für Kleinkinder unbedenklich

Wenn die Selbsttest flächendeckend für alle Schüler zur Verfügung stehen, könnten auch Erst- bis Viertklässler die Abstriche regelmäßig machen. Für Kita-Kinder wird ebenfalls laut darüber nachgedacht. „Ich halte die Anwendung bei Kleinkindern für unbedenklich, wenn der Abstrich nur aus dem Nasenvorhof abgenommen werden muss“, sagt der Kinderarzt Sebastian Groth.

Regelmäßige tiefe Nasenabstriche seien dagegen jedes Mal traumatisierend. Ein „Lollitest“, bei dem für die Probe an einem Stäbchen gelutscht wird, sei in jedem Fall kindgerechter. Sie sind allerdings noch nicht als Selbsttest vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen. Bislang sind für Laien nur nasale Tests und ein Spucktest erlaubt.