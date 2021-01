Kiel

Er wolle keine Situation wie 2020 erleben, wo bis kurz vor den Klausuren unklar blieb, ob sie geschrieben werden können oder nicht, sagt Jonas Fischer. „Wir hätten gerne ein klares Konzept, bei welchen Infektionszahlen wir mit welchen Maßnahmen rechnen müssen“, so der Abiturient. Dabei müsse es eine bundeseinheitliche Linie geben, damit die Abschlüsse vergleichbar bleiben.

„Die Gesamtsituation verlangt allen Beteiligten viel Geduld und Flexibilität ab“, sagt ein Sprecher des Bildungsministeriums. „Lange Zeitpläne verbieten sich dieser Tage.“ Karin Prien ( CDU) kündigte eine enge Abstimmung in der Kultusministerkonferenz an. Das Ministerium geht davon aus, dass die KMK wie im vergangenen Jahr Vereinbarungen trifft, die die Vergleichbarkeit, Gleichwertigkeit und gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse absichern.

Hamburg verzichtet auf ESA-Prüfungen, Schleswig-Holstein wartet noch ab

Hamburg hat bereits entschieden, im Februar auf die ESA-Prüfungen der Neuntklässler zu verzichten. „Die Organisation der zusätzlichen Abschlussprüfungen kostet alle Beteiligten sehr viel Zeit“, sagte Schulsenator Ties Rabe. „Diese Zeit wollen wir besser nutzen, um mehr Unterricht zu erteilen, mehr zu lernen und Versäumtes nachzuholen.“

Hamburgs Schüler bekommen trotzdem ein vollwertiges Zeugnis. Die Abschlussnoten werden aus den Klausurergebnissen und Unterrichtsergebnissen des letzten Schuljahres ermittelt. Die Prüfungen für den ersten Schulabschluss sind von der Kultusministerkonferenz nicht vorgeschrieben und werden in vielen Bundesländern ohnehin nicht durchgeführt.

In Schleswig-Holstein stehen die ESA-Prüfungen erst Ende März an. Nach Ansicht des Kieler Ministeriums ist es deshalb noch zu früh für eine Absage.

Geplante Gesetzesänderung lässt Wege für alle Eventualitäten offen

Die Schulen hätten mit der Prüfungsdurchführung unter Corona-Bedingungen im Jahr 2020 positive Erfahrungen gesammelt. „Daran knüpfen wir an“, so ein Sprecher. Eine geplante Änderung des Schulgesetzes von CDU, Grünen und FDP lässt mehrere Szenarien zu. Im Extremfall könnten die Abschlussprüfungen ganz ausfallen. Stattdessen sollen das Abitur und der erste und mittlere Schulabschluss aufgrund der Vorleistungen vergeben und benotet werden.

Möglich ist zudem, dass Prüfungen inhaltlich verändert werden. Zum Beispiel könnte auf mündliche Sprachprüfungen oder im Sport auf praktische Teile verzichtet werden.

Die Schulen könnten die Klausuren aber auch nur verschieben. Im Zweifelsfall dürfte an Wochenenden und in den Ferien geprüft werden. Eine solche Regelung hatte es bereits 2020 gegeben. Für Schüler hat diese Rechtsgrundlage den Vorteil, dass ihre Abschlüsse später nicht in juristische Zweifel gezogen werden können.