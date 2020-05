Mit Abstand und ohne Frühstücksbuffet

Kiel/Strande

So sind schon beim Betreten der Lobby die Corona-Maßnahmen deutlich sichtbar. Im öffentlichen Bereich des Hotels soll man eeinen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Mitarbeiterinnen an der Rezeption sind durch eine Scheibe geschützt. Was die Auflagen bedeuten, wird aber noch klarer, blickt man auf andere Hotelbereiche. Saunen und Fitnessraum sind geschlossen, gesäubert wird ein Zimmer erst einen Tag, nachdem der Gast ausgecheckt hat.

Würden Gäste länger bleiben, spreche man mit ihnen ab, ob Personal ins Zimmer gehen solle. Frische Handtücher würden an die Zimmertür gelegt, auch der Müll könne rausgestellt werden, erklärt Frank Blasberg, Direktor des Atlantic Kiel. Enger Kontakt zwischen Personal und Gästen sowie von Reisenden untereinander wird so gut es geht vermieden.

Vor den Aufzügen stehen Spender mit Desinfektionsmittel

"Der Bereich vor den Aufzügen ist der einzige kritische Punkt", so Blasberg. Hier könne es vorkommen, dass sich die Menschen etwas länger aufhielten. Daher stehe dort auf allen Etagen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Zudem dürfen maximal zwei Personen in einem Aufzug fahren, sie können aufgrund der Größe der Fahrstühle noch den gebotenen Abstand einhalten.

Der wohl größte Einschnitt für die Gäste: Das Restaurant ist noch geschlossen, ein Frühstücksbuffet gibt es nicht. "Das gastronomische Angebot ist risikobehaftet und aktuell auch nicht wirtschaftlich", so Blasberg. Die Belegung des Hotels liege bei 30 Prozent dessen, was sonst für den Mai normal sei. Für die Gäste gebe es am Morgen Kaffee, Tee und belegte Brötchen. "Die große Vielfalt des Frühstücks in Buffetform können und dürfen wir momentan nicht anbieten."

Im Strandhotel Strande wird das Frühstück individuell zusammengestellt

Im Strandhotel in Strande gibt es ein Frühstück im Restaurant, die Hotelgäste müssen sich aber entscheiden, ob sie zwischen 7 und 9 Uhr oder zwischen 9 und 11 Uhr essen möchten. Sie können sich am Abend vorher über einen Menüzettel Brötchen, Wurst, Käse und Co. zusammenstellen. Das Frühstück wird dann an ihren Tisch gebracht.

"Zuerst hatten wir ein süßes und ein deftiges Frühstück zur Auswahl, da blieb aber einiges über und wir mussten viel Ware wegschmeißen. Das war eine Katastrophe", erzählt Strandhotel-Inhaber Lasse Lange. Die jetzige Lösung sei besser. "Natürlich können die Gäste etwas nachordern, sollten sie was vergessen haben."

Im Restaurant werde wie auch im Rest des Hauses auf Abstand geachtet, zudem würden Flächen regelmäßig desinfiziert. Auf eine Mundschutzpflicht habe man verzichtet, aber es stehe Gästen wie Mitarbeitern frei, eine Maske zu tragen. "Wir gehen alle anders mit der Situation um, als noch im Februar. Die Gäste haben viel mehr Verständnis", sagt Lange.

Er habe etwa noch niemanden erlebt, der die geschlossene Sauna als Einschränkung gesehen habe. "Sie freuen sich, dass es wieder losgeht." Dennoch bleibt es schwierig für das Hotel mit Restaurantbetrieb, das über Pfingsten ausgebucht ist: "Wir haben einen höheren Personaleinsatz bei weniger Umsatz. Aber es muss weitergehen."

Im Alten Stahlwerk in Neumünster sind Massagen möglich

Auch im Hotel Altes Stahlwerk in Neumünster laufe es noch „sehr verhalten“, schildert die Hoteldirektorin Stefanie Fröhlingsdorf. Die Auslastung des Hauses liege bei unter einem Drittel. Frühstück etwa gebe es à la carte, jeder müsse sich im Restaurant registrieren. Auf einem Plan werde erfasst, wo die Gäste sitzen würden. "Außerdem haben wir einen Rommservice für die Gäste eingeführt, die nicht im Restaurant essen möchten." Im Spa-Bereich könne man zudem wieder Maniküre, Pediküre oder eine Massage buchen.

"Wir sind sehr angenehm überrascht, wie problemlos die Betriebe Hygienekonzepte umsetzen", sagt Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Dehoga Schleswig-Holstein. Doch wie in der Gastronomie hätten auch in der Hotellerie noch nicht alle wieder geöffnet. "Gerade kleinere Betriebe wollen teilweise die erwarteten Veränderungen Anfang Juni abwarten." Dass etwa Frühstücksbuffet und Außenschwimmbecken derzeit nicht geöffnet sein dürften, führe teils zu Absagen. "Alle Einschränkungen dürfen nur eine Zeitfrage sein. Wir brauchen in kürzester Zeit weitere Lockerungen."

