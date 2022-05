Abstand zu Windrädern: Wirbel um Gesetzentwurf des Bundes

Kiel/Berlin

Ein Windkraft-Gesetzentwurf der Bundesregierung sorgt für Aufregung. Demnach sollen die Bundesländer nicht mehr selbst darüber entscheiden können, in welchem Abstand Windräder zu Wohnhäusern gebaut werden dürfen. Dazu will die Regierung in Berlin die Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch ändern.

Daraufhin berichteten verschiedene Medien, dass Abstände zwischen Windkraftanlagen und Wohnhäusern abgeschafft werden sollten, unter anderem die „Bild“-Zeitung. Bengt Bergt, SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Segeberg/Stormarn-Mitte und stellvertretender energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion, gab auf Nachfrage jedoch Entwarnung.

Windkraft: Abstände in Schleswig-Holstein können unberührt bleiben

„Die Regelung zielt nur darauf ab, dass keine noch größeren Abstände beschlossen werden, das wollen wir verhindern“, sagte Bergt. Er gehört dem zuständigen Ausschuss für Klimaschutz und Energie an. Im Fokus stehen laut Bergt Bundesländer wie Sachsen, Thüringen und Brandenburg, die ihm zufolge so viele Windräder wie möglich verhindern wollen.

Bestehende Abstandsregelungen, etwa in Schleswig-Holstein, können bleiben, wie sie sind, so Bergt. Hintergrund des Gesetzes ist, dass der Bund zwei Prozent der Fläche für die Windenergie ausweisen will. Dazu war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den Austausch mit den Bundesländern getreten. Mit der Änderung des Baugesetzbuches kann der Bund die Länder zur Not verpflichten, die Ausbauziele einzuhalten.

In Schleswig-Holstein wird das Ziel mit 2,03 Prozent seiner Fläche bereits leicht übertroffen, insofern sei das Land Bengt Bergt zufolge ohnehin nicht von dem Gesetz betroffen. Windräder müssen dort ihre fünffache Gesamthöhe als Abstand zu Siedlungen einhalten. Zu Wohngebäuden im Außenbereich ist es die dreifache Gesamthöhe. Die Regelung ist das Ergebnis eines mühsam ausgehandelten Kompromisses.

Streichung der Länderöffnungsklausel auch in Regierung umstritten

Auch der Bundesverband Windenergie sieht in dem Entwurf keine Auswirkungen auf das nördlichste Bundesland, sollte es zu dem Gesetz kommen. „Die Länderklausel hatte bei ihrer Einführung keinen Einfluss auf die Abstände in Schleswig-Holstein, weil diese bereits vorab erhöht wurden. Daher ist auch die bestehende Regionalplanung mit den Anständen nicht betroffen von einer möglichen Löschung oder Änderung der Länderöffnungsklausel“, sagte Schleswig-Holsteins Landesgeschäftsstellenleiter Marcus Hrach.

Das Gesetz, das derzeit noch ein Referentenentwurf des Bundesbauministeriums ist, ist jedoch offenbar auch in der Ampel-Koalition umstritten. Die FDP will es weiterhin den Ländern überlassen, Mindestabstände festzulegen. „Als Koalition bleiben wir dabei: Die Länder behalten jede Möglichkeit, die Abstände für Windräder selbst festzulegen“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr am Donnerstag.