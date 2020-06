Abstandsregeln missachtet: Heiner Garg mahnt zur Vorsicht bei Demos

Kiel

Daher appelliert Landes-Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP): „Ich bitte beim notwendigen Kampf gegen Rassismus die Vorsicht nicht über Bord zu werfen.“

Die bislang geringe Zahl der Neuinfektionen sei vor allem dem verantwortungsvollen Verhalten aller Bürger zu verdanken, so der Minister. Die Mehrzahl der Demonstranten trug zwar einen Mund-Nasen-Schutz, Abstandhalten fiel in der Menge aber schwer.

Anzeige

Jens Spahn besorgt durch Menschenmengen

In Hamburg erschienen rund 14000 Menschen zu zwei Demos, beide wurden wegen der hohen Teilnehmerzahl vorzeitig von den Veranstaltern abgebrochen. In Berlin demonstrierten 15000, in München sogar 25000 Menschen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) twitterte daraufhin: „Der Kampf gegen Rassismus braucht unser gemeinsames Engagement. Jeden Tag. Doch dicht gedrängte Menschenmengen mitten in der Pandemie besorgen mich.“

Weitere KN+ Artikel

Großveranstaltungen spielen laut Medizinern eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Virus, daher sind sie derzeit strikt beschränkt. Grundsätzlich gilt in Schleswig-Holstein laut Innenministerium für öffentliche Versammlungen, dass eine Teilnehmerzahl von 100 Personen nicht überschritten werden darf und das Abstandsgebot eingehalten werden muss.

Allerdings können Kommunen in Absprache mit ihrem Gesundheitsamt im Einzelfall die Verhältnismäßigkeit prüfen und auch größere Versammlungen genehmigen. „Das Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstration ist ein hohes Gut“, so ein Ministeriumssprecher. Deswegen sei gründliches Abwägen wichtig.

Öffentliche Sicherheit in Flensburg nicht gefährdet

Das ist in Flensburg, wo die Stadt die Demo an der Hafenspitze mit 500 Teilnehmern erlaubte, laut Sprecher Clemens Teschendorf passiert. Weil es sich nicht um ein geschlossenes Gelände handele, sondern sich Teilnehmer zu mehreren Seiten entfernen konnten, sei die Fläche auch für mehr Menschen geeignet. Obwohl knapp 1000 kamen, wurde die Demo nicht abgebrochen.

Veranstalter, Polizei und Behörden seien ständig in Kontakt gewesen. Es sei immer wieder gemahnt worden, Abstände einzuhalten. „Wenn die Polizei eingegriffen und geräumt hätte, wäre viel eher eine Situation entstanden, bei der Abstände oder Masken keine Rolle mehr gespielt hätten“, glaubt Teschendorf. Eine Auflösung ist laut Gesetz gerechtfertigt, wenn die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet ist. Das sei nicht der Fall gewesen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.