Kurz vor der Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag sind auch die Abgeordneten aus Schleswig-Holstein in dieser Frage zerrissen. Unter ihnen zeichnet sich keine Mehrheit für einen verpflichtenden Immunschutz gegen das Coronavirus zu einem konkreten Datum ab. Während die Parlamentarier der CDU am Donnerstag dem Unionsfraktionsvorschlag folgen wollen, sammeln sich Sozialdemokraten und Grüne hinter unterschiedlichen Anträgen.

Nach einer KN-Umfrage Ende des Jahres 2021 hatte sich noch gut die Hälfte der 28 Nord-Abgeordneten für eine Impfpflicht ausgesprochen. Das Bild hat sich inzwischen geändert, besonders bei der CDU. „Noch vor wenigen Wochen hätte ich ohne zu zögern für eine Impfpflicht gestimmt. Heute stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit allerdings anders“, sagt etwa der Christdemokrat Mark Helfrich aus dem Wahlkreis Steinburg-Dithmarschen Süd.

CDU-Abgeordnete aus Schleswig-Holstein für Impfregister

Die Omikron-Variante sorge weitgehend für milde Verläufe von Covid-19, eine Überlastung des Gesundheitssystems sei ausgeblieben und Corona-Regeln würden massiv gelockert. „Damit fehlt für mich aktuell die zwingende rechtliche Grundlage für eine Impfpflicht“, so Helfrich. Er will wie sein Parteikollege Johann Wadephul aus Molfsee für das Impfvorsorgegesetz der Union stimmen.

„Nachdem die Bundesregierung versäumt hat, dem Bundestag auf dem Höhepunkt der Krise einen Gesetzentwurf vorzulegen und stattdessen wochenlange Debatten geführt hat, hat meine Fraktion einen weitergehenden Antrag vorgelegt“, so Wadephul. Die Union schlägt vor, ein Impfregister zu schaffen. Damit soll der Bundestag „für den Herbst eine belastbare Grundlage haben, um über die Notwendigkeit einer Normierung einer gesetzlichen Pflicht zu entscheiden“.

Damit sei man vorbereitet, falls sich die Lage im Herbst plötzlich verschlechtere, sagt auch der Ostholsteiner CDU-Angeordnete Ingo Gädechens. Dazu gehöre auch, bis dahin die Impfkampagne zu intensivieren und für den Fall der Fälle einen Mechanismus zu erarbeiten, welche Gruppen zuerst geimpft werden müssten, so die CDU-Abgeordnete Petra Nicolaisen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg.

Die Einigkeit beruht offenbar auch darauf, dass die Union den Fraktionszwang nicht aufgehoben hat. Bei den Ampelparteien ist das anders, deren Fraktionen erlauben, frei zu entscheiden. So folgen auch nicht alle Nord-Abgeordneten dem Vorschlag, für den Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Kanzler Olaf Scholz (beide SPD) eintreten. Es handelt sich um einen Kompromiss mit einer Impfpflicht für Menschen über 50 Jahre ab Oktober, die bei Bedarf auch auf Jüngere ausgeweitet werden kann.

Ralf Stegner (SPD) für Impfpflicht ab 50

Zudem müssen sich alle ab 18 Jahren einer Impfberatung unterziehen und das nachweisen. Ursprünglich sah der Vorschlag die Impfpflicht für jeden Erwachsenen vor, das hatte auch der Bordesholmer SPD-Abgeordnete Ralf Stegner befürwortet. „Angesichts der fehlenden Mehrheit ist allerdings ein Kompromiss notwendig, den ich – auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte – unterstütze“, sagt er.

Stegner fürchtet, dass es im Herbst steigende Fallzahlen und erneut Corona-Einschränkungen in Wirtschaft und Gesellschaft gibt. „Mit einer allgemeinen Impfpflicht könnte das verhindert werden – und zwar frühzeitig“, so Stegner. „Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren gesehen, wohin es führt, wenn wir abwarten, bis es zu spät ist. Das kann nicht die Lösung sein.“

Auch die Grünen Ingrid Nestle und Bruno Hönel sowie die Sozialdemokraten Sönke Rix und Bengt Bergt sprechen sich für die Pflicht ab 50 aus, wie einige weitere ebenfalls. Doch eine Mehrheit gibt es dafür längst nicht. Der Kieler SPD-Abgeordnete Mathias Stein etwa hält den Antrag, der aus dem Lager des FDP-Politikers Andrew Ullmann stammt, „für am verhältnismäßigsten“. Der sieht eine Beratungspflicht vor, aber nur nach Bedarf eine Impfpflicht ab 50 Jahren.

Kristian Klinck (SPD): „Impfpflicht würde Pandemie nicht beenden“

Dafür sind auch Konstantin von Notz (Grüne, Wahlkreis Herzogtum Lauenburg) und Kristian Klinck (SPD, Plön-Neumünster). „Eine allgemeine Impfpflicht würde die Pandemie nicht beenden“, so Klinck. „Meiner Überzeugung nach kommen wir am weitesten, wenn wir auf Argumente setzen.“

Vollkommene Ablehnung kommt etwa von der AfD, aber weiterhin auch von den Strander FDP-Abgeordneten Christine Aschenberg-Dugnus und Wolfgang Kubicki. „Einen Kompromiss kann es in dieser grundrechtssensiblen Frage aus meiner Sicht nicht geben“, so Kubicki.