Am Freitagnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr sowie am Sonnabendmorgen zwischen 4 und 12 Uhr werden im Norden starke Gewitter erwartet. Für den Sonnabendmorgen gab der deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag sogar eine Vorabwarnung wegen möglichen Unwetters aus.