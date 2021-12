Rostock/Kiel/Lübeck

Die tiefen Temperaturen im Norden Deutschlands haben auf manchen Seen bereits zu dünnen Eisflächen geführt. Doch das Eis ist noch lange nicht sicher. Die Umweltbehörden in Hamburg warnten deshalb am Sonntag dringend davor, das Eis zu betreten.

Das Lagezentrum in Kiel und die Leitstelle des Polizeipräsidiums Rostock schlossen sich dieser Warnung an. Beim Betreten des Eises bestehe höchste Lebensgefahr. Eltern sollten ihre Kinder auf diese Gefahr hinweisen.

Atlantiktief „Roland“ vertreibt die Kaltluft

In Schleswig-Holstein war der Sonntag mit strengem Frost zwischen minus 10 und 15 Grad gestartet. Auch in Mecklenburg-Vorpommern war es in der Früh eisig bei örtlich bis zu minus 15 Grad.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es allerdings in den kommenden Tagen wieder wärmer. Bis Mitte der kommenden Woche vertreibt das Atlantiktief „Roland“ die letzten Reste der Kaltluft.

Von RND/lno