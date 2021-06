Kiel

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat nach dem Ärger über den Vermerk von Fehltagen im Zeugnis eingelenkt. "Wir haben in Schleswig-Holstein den Eltern unbürokratisch die Möglichkeit gegeben, ihre Kinder aus wichtigem Grund vom Unterricht zu beurlauben, insbesondere wenn sie selbst oder ihre Kinder einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt sind", so die Ministerin. Diese Tage würden nun coronabedingt nicht bei der Zählung der Fehltage auf dem Zeugnis angegeben.

Ursprünglich wollte das Ministerium dies tun. Weil die Zeugnisverordnung vorsieht, dass Unterrichtsversäumnisse im Zeugnis erfasst werden, sollten die beurlaubten Tage als entschuldigte Fehlzeiten dort auftauchen. Das sollte unabhängig davon passieren, ob die Kinder während der Beurlaubung schulische Aufgaben im häuslichen Bereich erledigt haben oder nicht.

Eltern waren dagegen Protest gelaufen. Sie hatten dies als mangelnde Wertschätzung der Mühe der Kinder begriffen, die wie beim Distanzlernen für alle Schüler und Schülerinnen zu Hause Aufgaben bearbeitet hatten. Zudem hatten sie auf mögliche Nachteile bei Bewerbungen mit einem Zeugnis voller Fehltage hingewiesen. Auch SPD und SSW hatten reagiert und die geplante Regelung als unfair bezeichnet.

"Wenn Eltern von der Möglichkeit Gebrauch machen, ihr Kind aus Pandemie-Gründen zu Hause zu beschulen, ist das kein Fehltag. Die Schulen wären sicher nicht davon kaputtgegangen, hätten sie sich in diesem Jahr nicht auf Noten, Fehltage und Versetzungen fixieren müssen", sagte Martin Habersaat (SPD).

Prien: Pandemische Lage wird berücksichtigt

Karin Prien wies am Mittwoch darauf hin, dass solche Fehltage grundsätzlich nicht in Abgangs- oder Abschlusszeugnissen stehen. Sie sei sich aber dessen bewusst, dass Schülerinnen und Schüler sich auch mit Zwischenzeugnissen auf Ausbildungs- oder Praktikumsplätze bewerben.

"Wir werden die Zeugnisverordnung so ändern, dass aufgrund der besonderen pandemischen Lage die pandemiebedingten Unterrichtsversäumnisse generell nicht bei der Zahl der Fehltage mitgerechnet werden", kündigte die Ministerin daher an.

"Zeiten, in denen Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen waren, waren und sind keine Fehlzeiten oder Unterrichtsversäumnisse im Sinne des Schulgesetzes", betonte Prien. Lediglich die Zeit, in der Schülerinnen und Schüler aufgrund einer Beurlaubung durch die Eltern nicht am Präsenz- oder Wechselunterricht teilnahmen, seien entschuldigte Fehltage. "Sie werden aber coronabedingt nicht bei der Zählung der Fehltage auf dem Zeugnis angegeben."

Eltern hätten jedoch die Möglichkeit, eine Bestätigung über die pandemiebedingten Fehltage von ihrer Schule zu erhalten.

Vater freut sich über Erfolg des Protestes

Der Lübecker Vater Karsten Heinemeyer, der gegen die zuvor geplante Regelung protestiert hatte, lobte den Kurswechsel des Ministeriums. "Ich freue mich sehr über diese Lösung. Ich empfinde das für die Kinder als sehr viel gerechter."