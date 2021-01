Kiel

Karin Prien betonte im Bildungsausschuss am Donnerstag, dass die landeseigene Plattform „It’s Learning“ mit Abstand am besten laufe. Sie sei der „ Mercedes unter den Systemen“.

Aber auch dessen Motor stottert, wendeten SSW und SPD ein. Nur einen Aussetzer von einer halben Stunde habe es bisher gegeben, so Prien. „Unsere Serverkapazitäten waren nicht annähernd ausgelastet.“ Jede Schule, die sich anschließen wolle, könne das noch tun. Einem Wechsel mitten im Distanzlern-Betrieb stehen Lehrende aber kritisch gegenüber.

Schleswig-Holstein : 377 Schulen benutzen jetzt "It's Learning"

Laut Ministerin nutzen 196 Grundschulen, 77 Gemeinschaftsschulen, 43 Gymnasien, 48 Förderzentren sowie 13 Berufsbildende Schulen derzeit „It’s Learning“. 150 Schulen haben Iserv im Einsatz, die Landeshauptstadt hatte das System schon lange vor Corona eingeführt. 330 Schulen im Land sind auf Schulcommsy unterwegs.

Wenn es bei Iserv technische Probleme gebe, habe das Land darauf keinen Zugriff, so Prien. Das System ist dezentral aufgebaut und läuft auf Servern in den Schulen. Sie habe deshalb bei den kommunalen Verbänden darauf gedrungen, dass die Kapazitäten ausgebaut werden. „Es wird nicht reichen, den schwarzen Peter bei den Schulträgern abzuladen“, kritisierte Martin Habersaat ( SPD).

Von der Heide: Kiel soll flächendeckend die Plattform wechseln

Die dezentrale Iserv-Lösung hat den Vorteil, dass beim Zusammenbruch eines Servers nur eine Schule betroffen ist und nicht alle. Brauchen sie allerdings technischen Support, müssen sie eigenständig den Kontakt zur Firma suchen.

Das Plus bei der zentralen Lösung: Technische Schwierigkeiten können in der Verantwortung des Landes schneller gelöst werden, sagt Tobias von der Heide ( CDU). „Ich fordere daher die Stadt Kiel als Schulträger auf, darüber nachzudenken, flächendeckend auf ,It’s Learning’ zu wechseln.“

Kiel will "It's Learning" nur als Ergänzung

Für die Landeshauptstadt besteht dafür kein Anlass. Die überwiegende Zahl der Schulen sei mit der aktuellen Lösung „ausgesprochen zufrieden“, so ein Sprecher. Die Plattform biete nicht nur eine einfache Lernmanagement-Umgebung wie „It’s Learning“, sondern zahlreiche Zusatzfunktionen. Zudem habe Iserv zugesagt, eine Schnittstelle zur Landesplattform zu schaffen, sodass die Systeme einander ergänzen.

Schuleiter wollen in aktuellen Lage keine Umstellung

Grundsätzlich finden Schulleiter es gut, dass es das Angebot des Landes gibt. Keiner will ausschließen, später darauf umzusteigen. Aber: „In einer Zeit, in der vieles aus den Fugen gerät, sollte so viel an Struktur und Bekanntem belassen werden, wie es geht“, sagt Sinje Wischtukat, Leiterin der Kieler Gelehrtenschule.

Zwar ruckele es ab und an, aber nach den Anlaufschwierigkeiten zum Wochenbeginn habe sich das System eingependelt. „Im Moment läuft Iserv wieder rund. Bei mir hat heute jede Videokonferenz geklappt.“

Jetzt mit einer neuen Plattform eingeübte Prozesse durcheinanderzuwirbeln, halte sie für keine gute Idee, sagt Annegret Wilms von der Kieler Hebbelschule. „Wir sind eingespielt, weil wir schon mehrere Jahre Iserv verwenden.“ Zusätzlich habe ihre Schule einen Server bei Big Blue Button für Videokonferenzen angemietet. „Durch das Splitten erreichen wir mehr Stabilität.“

Bei Jitsi Meet konferieren bis zu 9000 Schüler gleichzeitig

Natürlich gebe es Schwächen bei den Videokonferenzen, aber die gebe es bei anderen Systemen auch, glaubt Manfred Behrens, Leiter der Gemeinschaftsschule Friedrichsort. Im vom Ministerium propagierten Programm Jitsi komme es ebenso zu Ausfällen. Laut Karin Prien laufen darüber an einem Schultag etwa 1000 Konferenzen mit 9000 Schülern gleichzeitig.

Zoom könnte als Alternative dazukommen

Ihr Ressort prüfe derzeit, ob die Nutzung von Zoom erlaubt werden könne. Dazu soll es in wenigen Tagen eine Entscheidung geben. Von der Heide hatte das Landesdatenschutzzentrum kürzlich aufgefordert, den Weg dafür freizumachen: „Alles, was es an Möglichkeiten gibt, sollten wir jetzt ausschöpfen.“

Warum sollen Lehrer Zoom bisher nicht nutzen? „Kinderdaten sind besonders sensibel und haben auf Servern in Staaten mit ungenügendem Datenschutzniveau nichts zu suchen“, sagt Marit Hansen. Weil Zoom aus den USA kommt, landen Nutzerdaten im Zweifelsfall dort. Es soll laut Karin Prien nun Änderungen geben bei der Frage, wo die Dienste gehostet werden. Auch bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung seien Verbesserungen angekündigt. Deswegen werde die Lage neu bewertet.

ULD-Chefin Marit Hansen konterte, dafür sei sie gar nicht zuständig, sondern das Ministerium. „Formal hat Frau Hansen damit recht, in der Praxis versichert sich das Ministerium dort aber zurück“, so von der Heide.

Die Schulleiter würden es begrüßen, wenn Zoom als Alternative hinzukommt.„Ich bin schon häufig von Eltern darauf angesprochen worden, ob das nicht geht“, sagt Wischtukat. „Weil die Universität das Programm nutzt, fragen viele, warum Schule das nicht darf.“ Studenten seien meist Volljährig, Kinder und Jugendliche müssten stärker geschützt werden.

Von Anne Holbach und Jördis Früchtenicht