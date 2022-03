Kiel/Neumünster

Rund 2000 Ärztinnen und Ärzte an 13 kommunalen Kliniken in Schleswig-Holstein sind am Donnerstag von der Gewerkschaft Marburger Bund zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen worden. In einer Lage, die wegen Corona sowieso noch zum Teil angespannt ist, wird nun also auch noch gestreikt. Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten? Müssen sie um ihre Versorgung fürchten?

Nein, lautet sowohl die Antwort vom Marburger Bund als auch der Kliniken. Die Lage ist an den einzelnen Kliniken zwar unterschiedlich. Während beispielsweise die Segeberger Kliniken und die Imland-Kliniken mit keinen Einschränkungen durch Streikmaßnahmen rechnen, ist das am Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) Neumünster oder dem Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) schon anders.

Notfallversorgung an Kliniken in Schleswig-Holstein sichergestellt

Klar ist aber grundsätzlich, dass die medizinische Notfallversorgung in allen Kliniken auch am Donnerstag sichergestellt sein wird. „Wer mit einem gebrochenen Finger oder einer Schnittwunde zu uns kommt, wird behandelt und nicht abgewiesen“, sagt etwa FEK-Sprecherin Maren von Dollen. Gleiche Töne sind auch vom SKK zu hören.

Das FEK hat bereits vor einigen Tagen eine sogenannte Notdienstvereinbarung mit dem Marburger Bund geschlossen. Das bedeutet, dass selbst bei einer sehr hohen Streikbereitschaft mindestens so viele Ärztinnen und Ärzte weiterarbeiten werden, wie für die Notfallversorgung benötigt werden. Das entspricht in etwa einer normalen Wochenendbesetzung.

Die Interdisziplinäre Notaufnahme des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) hat sich für den Fall der Fälle außerdem auf ein erhöhtes Aufkommen von Patientinnen und Patienten eingestellt. „Es ist für das UKSH als einzigem Maximalversorger des Landes nichts Ungewöhnliches, Engpässe in anderen Krankenhäusern aufzufangen“, sagt Sprecher Oliver Grieve. Das UKSH ist vom Warnstreik nicht betroffen.

FEK Neumünster sagt planbare Operationen wegen Ärztestreik ab

Wie groß der Streik am FEK ausfallen wird, weiß Maren von Dollen noch nicht. Das SKK nennt ebenfalls keine Zahlen zum potenziellen Personalausfall. Aber auch der Marburger Bund selbst kann nicht genau beziffern, wie viele Ärztinnen und Ärzte in ganz Schleswig-Holstein dem Streikaufruf folgen werden. In Neumünster seien es etwa 30 bis 40, am Städtischen Krankenhaus Kiel um die 50. Beide Kliniken beschäftigen jeweils mehr als 200 Ärztinnen und Ärzte.

Darum streiken die Ärzte Der bundesweite Ärzte-Streik ist eine Reaktion auf die sich schwierig gestaltenden Tarifverhandlungen zwischen dem Marburger Bund und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Neben klaren Grenzen für Bereitschaftsdienste fordert die Ärztegewerkschaft eine generelle Begrenzung der Rufbereitschaft auf höchstens zwölf Rufdienste pro Monat, einen gesicherten Anspruch auf freie Wochenenden, mehr Planungssicherheit bei den Diensten sowie eine lineare Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent für die Laufzeit von einem Jahr.

Der Klinikalltag wird sich durch die dünnere Besetzung zum Teil verändern. So hat das FEK alle planbaren Operationen für Donnerstag abgesagt. Auch deswegen, weil man nicht einschätzen könne, wie viele Ärzte in den einzelnen Bereichen wirklich fehlen werden. „Für die Patienten ist das natürlich nicht schön“, sagt von Dollen.

Einige hätten sich wochenlang auf diesen OP-Tag eingestellt, das beispielsweise auch mit dem Arbeitgeber abgestimmt. Am Donnerstag könne es außerdem in einigen Abteilungen dazu kommen, dass die Zahl der Visiten durch Ärzte reduziert werde.

Ärztestreik: Demonstration vor dem FEK Neumünster

Am Städtischen Krankenhaus werden laut Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel wegen des hohen Personalausfalls durch Corona elektive Eingriffe ohnehin schon abgesagt. „Deshalb müssen leider schon viele Patientinnen und Patienten Wartezeiten in Kauf nehmen. Es ist schwer einzuschätzen, ob der Streik da überhaupt irgendetwas ändert.“

Vom Streik werden viele Patientinnen und Patienten also insgesamt eher wenig mitbekommen. Auch vor den Kliniken wird es ruhig bleiben – die meisten Ärztinnen und Ärzte wollen nach Angaben des Marburger Bundes nach Frankfurt zur Hauptkundgebung fahren. Eine Kundgebung wird es aber auch in Schleswig-Holstein geben: Vor dem FEK in Neumünster werden voraussichtlich rund 70 Ärztinnen und Ärzte aus verschiedenen Kliniken der Region protestieren.