Corona: Wer wird getestet?

Kiel

Bis auf wenigen Ausnahmen müssen die Arztpraxen es ablehnen, Abstriche für die Corona-Tests zu nehmen. Den Praxen fehlt es schlicht an den notwendigen Schutzausrüstungen. "Deshalb können Praxen nur in Ausnahmefällen Tests durchführen", erklärt Delf Kröger von der Kassenärztlichen Vereinigung KVSH.

Der Pressesprecher bittet die Bürger eindringlich um Verständnis: "Die Praxen müssen bereit bleiben für die allgemeine medizinische Versorgung der Bevölkerung. Sie müssen sich gegebenenfalls sogar auf dringliche medizinische Behandlungen konzentrieren. Praxisschließungen können nur vermieden werden, wenn keine Infektionskontakte dort vorkommen."

Wartezeiten wegen Corona in Praxen

Alle Praxen sollen, wenn irgend möglich, Patienten nur nach Einzelaufruf in ihre Räume aufnehmen. Es können also wie vor immer mehr Geschäften Warteschlangen entstehen, bei denen der notwendige Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden sollte. "Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass Wartezeiten außerhalb der Praxis entstehen", heißt es in dem Aufruf der KVSH. Wer seine üblichen Rezepte oder eine Überweisung benötigt, soll nicht mehr in Praxis kommen, sondern diese telefonisch bestellen. Apotheken sollen die Medikamente dann ausgeben. Überweisungen können direkt an den Arzt übermittelt werden.

Corona: Wie kommt man an einen Test?

Grundsätzlich sollen Menschen bei einem konkreten Verdacht auf Corona wie bisher die 116117 wählen. Dort wird die nächste Anlaufstelle für einen Test genannt. Das Problem: Dort hängt man wegen des enormen Andrangs oft länger als eine Stunde in der Warteschleife.

"Es sind in unserer Leitstelle 50 Telefonleitungen rund um die Uhr besetzt, dennoch kann es zu Wartezeiten kommen. Wenden Sie sich nicht an die 112, denn diese muss für medizinische Notfälle bereit bleiben", bittet Kröger.

Getestet werden nur bestimmte Personen

Die KVSH weist aber auch daraufhin, dass nicht alle Menschen, die dies wünschen, getestet werden. '"Die Entscheidung, ob eine Corona-Abstrichdiagnostik erforderlich ist, richtet sich stets nach den aktuellen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts."

Noch gelten diese Voraussetzungen (Stand 17. März 2020): verdächtige Symptome plus Kontakt mit infizierten Patienten oder verdächtige Symptome plus Rückkehr aus einem Risikogebiet.

Corona: Neue Testzentren werden aufgebaut

Diese Beschränkung sorgt immer wieder für Kritik und Unverständnis. Offenbar bereitet man auch deshalb mehr Testzentren vor.

Neben den Zentren an Krankenhäusern hat die KVSH bereits sechs ambulante Diagnostikzentren aufgebaut. Weitere sollen in den nächsten Tagen folgen.

Außerdem ist ein fahrender Dienst unterwegs: Er nimmt die diagnostischen Abstriche bei Menschen, die nicht mobil sind.

Bürgertelefon für Fragen

Wichtig: Bis man nach einem Abstrich telefonisch über das Testergebnis benachrichtigt wird, dauert es bis zu zwei Tage. Bis dahin sollte man auf jeden Fall zu Hause bleiben.

Für Fragen, die sich nicht auf einen konkreten Coronaverdacht beziehen, sollte man bis auf Weiteres nicht mehr die 116117 anrufen. Für allgemeine Informationen gibt es das Bürgertelefon der Landesregierung unter 0431-79700001 und Informationen im Internet.