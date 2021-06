Ärzte in Schleswig-Holstein warnen: Tausende Dosen Astrazeneca laufen bald ab

Kiel

Ende des Monats erreichen Tausende Dosen des Impfstoffs Astrazeneca ihr Verfallsdatum. Wenn sie nicht rechtzeitig an den Patienten gebracht werden, drohen sie auf dem Müll zu landen. „Sehr viele Dosen sind nur noch bis 30. Juni haltbar. Es kann doch nicht sein, dass wir bald Impfstoff verfallen lassen müssen, weil Impfwillige lieber auf Biontech warten und Astrazeneca ablehnen“, sagt Prof. Stephan Ott, Leiter des Fachbereichs Gesundheit des Kreises Rendsburg-Eckernförde.

Die Kassenärztliche Vereinigung bestätigt, dass knapp 60.000 Astrazeneca-Dosen, die Dänemark dem Land gerade überlassen hat, nur bis zum 30. Juni haltbar sind. In einer Blitzumfrage sei daher bei Ärztinnen und Ärzten abgefragt worden, wie viel sie bis zum Stichtag verimpfen können.

Auch Betriebsärzte und mobile Teams sollen das Vakzin verwenden. „Darüber hinaus gibt es derzeit Gespräche mit dem Land und den Kommunen, welche Möglichkeiten es noch gibt, diesen Impfstoff zu den Menschen zu bringen“, sagt Sprecher Nikolaus Schmidt.

Ärzte würden Astrazeneca gern zurückgeben

Laut Ott haben sich mehrere Ärzte beim Kreis gemeldet, die Astrazeneca in größerer Menge vorrätig haben, es aber nicht loswerden. Sie wollen es gerne zurückgeben, damit es anderweitig verwendet wird. Er habe das Land bereits auf das Problem hingewiesen, sagt Ott. „Noch habe ich aber keine Aussage, wie es weitergehen soll.“ Impfzentren vergeben nur Termine für Biontech und Moderna.

Astrazeneca sei zwar nicht so beliebt wie andere Impfstoffe. „Wenn er vorhanden ist, wird er aber von vielen gerne genommen“, sagt Thomas Maurer vom Hausärzteverband. Er glaubt, das Vakzin könne rechtzeitig verbraucht werden. „Das könnte zum Beispiel sonnabends über Aktionstage funktionieren, zu denen Impfwillige ohne Anmeldung kommen können.“

Ulf Ratje, der in Eckernförde schon jetzt ohne Termin dreimal pro Woche Menschen aus dem Kreis Astrazeneca verabreicht, spürt nach großem Andrang zum Start aber bereits ein Abflauen des Interesses. Kamen zunächst rund 80 Personen, waren es zuletzt nur noch halb so viele. Deshalb hebt er jetzt die Ortsbegrenzung auf und impft jeden – egal, woher er kommt.

Auch Johnson & Johnson ist ein Ladenhüter

Auch Johnson & Johnson wird offenbar nicht besonders gut angenommen, obwohl davon nur eine Spritze nötig ist. Das Impfzentrum Gettorf hatte mit Ansturm auf eine Aktion für Über-70-Jährige am Dienstag gerechnet. Doch es wurden nur 60 von 150 Dosen verbraucht. Was mit dem Rest passiert, ist noch unklar. „Diese Dosen sind auf jeden Fall noch etwas länger haltbar“, so Robert Latta, Leiter des Impfzentrums.

Das Gesundheitsministerium sieht noch keinen dringenden Handlungsbedarf: Alle Impfstoffe, egal welcher Marke, seien gefragt und würden schnell verimpft. Für Ende Juni ablaufende Dosen sei noch vier Wochen Zeit.