Sie streiken für bessere Arbeitsbedingungen: Die Gewerkschaft Marburger Bund ruft rund 2000 Ärzte aus Schleswig-Holstein am 31. März 2022 zum Warnstreik auf. Welche Kliniken am Donnerstag betroffen sind und was der Protest für Patienten bedeutet - Fragen und Antworten im Überblick.