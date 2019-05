In Bremerhaven im Werfthafen an der Weser liegt seit Februar das Patenschiff der Hansestadt Lübeck. Die 1990 in Dienst gestellte Fregatte „Lübeck“ wird dort ein letztes Mal überholt. Die Fregatte sollte eigentlich schon im Sommer 2018 außer Dienst gehen – doch der Neubau kommt nicht in Fahrt.