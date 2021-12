​Afghanen auf dem Weg nach Schleswig-Holstein: Flucht in die Falle

Kiel/Teheran

Den afghanischen Brüdern Hamed (21) und Haris (19) läuft die Zeit davon. Noch teilen sie sich ein Hotelzimmer in der iranischen Hauptstadt. Hamed ist aus Kiel nach Teheran gekommen, um seinen Bruder, der sich in Afghanistan vor den Taliban versteckt hielt, nach Deutschland zu holen. Doch der Fluchtversuch droht zu scheitern.

Bisher hat Haris kein Visum für Deutschland bekommen. Wenn sich bis zum Ende des Monats nichts bewegt, wird Hamed allein zurück nach Kiel reisen müssen. Und Haris? „Mein Bruder muss definitiv um sein Leben fürchten“, sagt Hamed während eines Videotelefonats. „Illegal im Iran zu bleiben, ist keine Option: Wenn er von der iranischen Polizei aufgegriffen wird, liefern sie ihn den Taliban aus.“

Das Landesaufnahmeprogramm weckte Hoffnungen

Und das alles nur, weil die Brüder darauf gehofft hatten, die Landesregierung werde ihr im August geplantes Programm zur Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen umsetzen. Es richtete sich an Familienangehörige von Afghanen, die in Schleswig-Holstein leben. Etliche stellten Aufnahmeanträge und machten sich hoffnungsvoll auf den kostspieligen und gefährlichen Landweg ins benachbarte Ausland. Dort endet vielfach die Flucht. Denn das Landesprogramm kam nicht zustande.

Tim Radtke, Sprecher des Innenministeriums, erklärt warum: „Die Umsetzung ließ sich nicht realisieren. Es fehlte das notwendige konstitutionelle Einvernehmen des Bundesinnenministeriums.“ Das Landesprogramm sei aber in die Evakuierungsinitiative des Bundes aufgegangen, und man habe die Liste mit den Aufnahmewünschen der Afghanen aus Schleswig-Holstein an den Bund weitergegeben.

Wer es aus Afghanistan in ein Nachbarland geschafft hat, ist längst nicht in Sicherheit

Mona Golla, Geschäftsführerin der Zentralen Bildungs- und Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten (ZBBS) in Kiel, fragt sich, was aus der Liste geworden ist. Sie sagt: „Wenn die Landesregierung schon ein Landesaufnahmeprogramm macht und viele Anträge annimmt, dann wäre es wichtig, sich weiter um die Menschen zu kümmern, auch wenn das Programm nicht umgesetzt wird. Wenn diese Menschen es in die Anrainerstaaten schaffen, sollten sie dort bevorzugt bei den Deutschen Botschaften Termine bekommen und ihre Aufnahmen geprüft werden.“

Ob es Menschen von der Liste des Landesprogramm bis nach Schleswig-Holstein geschafft haben, könne das Innenministerium nicht aufschlüsseln. Nur so viel: Seit Juli habe Schleswig-Holstein insgesamt 330 Ortskräfte inklusive Familien und besonders schützenswerte Personen aufgenommen. Sie reisten unter anderem ein über vom Bund organisierte Charterflüge aus Islamabad (Pakistan) oder Doha (Katar). Aber auch Menschen, die von Afghanistan in ein anderes Nachbarland flüchten, könnten sich, so der Ministeriumssprecher, „bei Vorliegen von Ansprüchen, beispielsweise zum Familiennachzug, bei den deutschen Auslandsvertretungen um Visa bemühen“.

Doch genau das gelingt vielen Flüchtlingen nicht. „Mir sind mehrere Fälle von Afghanen bekannt, die sich auf den Weg zu ihren Angehörigen nach Kiel gemacht haben und in die Nachbarländer Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan oder in den Iran geflohen sind. Dort wurden sie wieder abgeschoben“, berichtet Julia Dambach, die hauptamtlich in der Kieler Flüchtlingshilfe arbeitet.

Die Angst vor den Taliban sitzt tief und die Verzweiflung steigt von Tag zu Tag

Einer ihrer Schützlinge, Hamed, sitzt Tausende Kilometer entfernt in dem Hotel mitten in Teheran und grübelt, wie er die Abschiebung seines Bruders noch abwenden könnte. Er und Haris berichten zwar, wie es ihnen ergeht, aber ihre wahren Namen wollen sie aus Angst nicht preisgeben. „2015 geriet unser Vater auf der Flucht in die Hände der Taliban und wurde getötet.“ Hamed floh damals als 15-Jähriger allein nach Kiel. Der Junge kam im Flüchtlingscamp Schilksee unter, machte seinen mittleren Schulabschluss am RBZ Wirtschaft, spricht fließend Deutsch und hat seit zwei Jahren einen festen Job in einem Kieler Gastronomiebetrieb.

Sein jüngerer Bruder Haris blieb in Afghanistan und arbeitete bis zum Machtwechsel als Sicherheitsbeamter für eine Behörde. Seither hält er sich vor den Taliban versteckt. Viele seiner Kollegen seien entführt worden und nie wieder aufgetaucht. Daher schickte ihm sein Bruder Geld aus Kiel. Damit organisierte sich Haris in Afghanistan für 500 Euro ein Touristenvisum für den Iran.

Um seiner Familie in so einem Ernstfall zu helfen, spart Hamed seit er in Kiel arbeitet Urlaub und Lohn. Doch bisher hat er Haris in Teheran nicht helfen können. Jetzt rinnt ihm beides davon: Zeit und Geld. Seine Verzweiflung ist zu spüren. Immer wieder schlägt er die Hände vors Gesicht.

Er sei bei der Deutschen Botschaft gewesen, wurde aber von einem deutschsprachigen Iraner abgewimmelt. Bei der Schweizer Botschaft blieb er ebenfalls erfolglos und fand auch bei Migrantenorganisationen keine Hilfe. „Mein Bruder betet sehr viel. Und auch ich kann seit drei Nächten nicht mehr schlafen.“

Weihnachten muss Hamed zurück nach Kiel. „Ich will meinen Job nicht verlieren.“ Fliegt er, muss der jüngere Bruder in Teheran untertauchen und versuchen sich illegal allein durchzuschlagen. Doch da gebe es bedrückende Berichte, dass junge Afghanen schon ab dem Kindesalter auf Baustellen ausgebeutet und sexuell missbraucht werden, berichtet Julia Dambach. Und in Afghanistan warten die Taliban. Haris sitzt in der Falle.