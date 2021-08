Kiel

Frau Ministerin, wie konkret sind die Vorbereitungen zur Aufnahme afghanischer Ortskräfte und ihrer Familien vorangeschritten?

Sabine Sütterlin-Waack: Wir sind an 24 Stunden und sieben Tage die Woche bereit und können in unseren Landesunterkünften sofort Ortskräfte aufnehmen.

Im Gespräch ist, dass die Ortskräfte sofort an die Kommunen verteilt werden.

Wir legen großen Wert darauf, dass die Flüchtlinge bei uns in den Landesunterkünften mit exzellenter, vor allem medizinischer Betreuung zur Ruhe kommen. Dafür sind etwa 14 Tage vorgesehen. Den Kommunen geben wir Zeit, sich auf diese Flüchtlingsaufnahme vorzubereiten.

Wie viele Plätze stünden dort zur Verfügung?

Wir bieten dem Bund zunächst rund 100 Plätze im Levopark in Bad Segeberg an. Das ist lage-angepasst natürlich erweiterbar – in Segeberg und auch in Rendsburg.

Sie weisen immer wieder darauf hin, dass man nicht nur an die Männer denken muss.

Wir wissen alle, dass die Taliban ein ganz anderes Frauenbild haben als das, was 20 Jahre lang zumindest in Teilen Afghanistans gelebt wurde. Bei Modehäusern werden auf Plakaten die Gesichter von Frauen mit schwarzer Farbe übersprüht. Kosmetikstudios machen dicht. Alles das, was eine ein bisschen westlich geprägte Frau ausmacht, wird verboten. Und das ist nur die äußere Hülle. Viel schlimmer ist, dass Frauen von Taliban schon verfolgt werden, wenn sie Sandalen tragen, wo die Zehen zu sehen sind. Alles das macht uns ganz große Sorge, weil wir wissen, dass die Frauen in großer Not sind. Deshalb war mein Appell an die Kollegen Innenminister, dass wir uns um die Frauen kümmern sollen.

Bei einem Land mit 38 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern kann Schleswig-Holstein nicht alle Frauen retten.

Natürlich können wir das nicht, und es wollen auch nicht alle Frauen weg aus Afghanistan. Wie hat der frühere Bundespräsident Joachim Gauck gesagt: ’Unser Herz ist groß, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt.’ Aber uns erreichen jeden Tag E-Mails von Menschen, die furchtbare Angst um ihre weiblichen Angehörigen haben.

Nach welchen Kriterien wollen Sie vorgehen?

Das ist in der Tat noch nicht ganz geklärt. Aber wir Innenminister haben uns auf die Formulierung geeinigt, dass ’besonders gefährdete Menschen’ ausgeflogen werden sollen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU rechnet statt mit ursprünglich 5000 Menschen, die ausgeflogen werden sollen, mit 25.000 Menschen, weil die Ortskräfte ihre Familien mitbringen. Für Schleswig-Holstein wären das nach Königsteiner Schlüssel 850 Menschen. Ist die Landesregierung auch darauf vorbereitet?

In den Erstaufnahmeeinrichtungen auf jeden Fall. Das können wir zusagen. Und auch, was die Verteilung auf die Kommunen angeht, habe ich überhaupt keine Sorgen. Die Aufnahmebereitschaft der Kommunen ist sehr groß.

In Afghanistan ist Sippenhaft zu befürchten. Wie viele Familienangehörige dürfen diese Ortskräfte mitbringen?

Das ist immer die Frage gewesen. Bei der Kernfamilie geht es ja schon los: Wir bewegen uns in einem anderen Kulturkreis. Ob wir das nun gut finden oder nicht, gibt es da auch mal eine Zweitfrau. Was machen wir mit der?

Ja, was machen wir mit der?

Das entscheidet der Bund, Schleswig-Holstein ist nicht weisungsbefugt. Aber ich würde immer versuchen, es auf die persönliche Bindung und auf die Gefährdung abzustellen. Denn darum geht es.

Es gibt in Ihrer Jamaika-Koalition einen Konflikt: Ihre grünen Koalitionspartner plädieren für Familiennachzug der 16 000 in Schleswig-Holstein lebenden Afghaninnen und Afghanen, die FDP bezeichnet das als moralisch fragwürdige Klientelpolitik. Wie stehen Sie dazu?

Auch da würde ich mit der Gefährdung argumentieren. Wenn es vor allem Frauen sind, die alleine ohne ihre Ehemänner in Afghanistan leben, womöglich noch mit kleinen Kindern, und dort Gefährdungen ausgesetzt sind, dann würde ich sagen: Wir sollten es versuchen, sie nach Schleswig-Holstein zu holen. Aber es ist ja derzeit ein praktisches Problem: Nur, wer es zum Flughafen in Kabul schafft, hat überhaupt eine Chance, mitgenommen zu werden. So bitter das ist, werden wir uns über diese Fragen erst später Gedanken machen können.

Bereitet sich die Landesregierung auf eine neue Flüchtlingswelle vor?

Bei den Ortskräften würde ich noch nicht von einer Welle sprechen, weil das eine überschaubare Zahl ist. Alles Weitere kann ich im Moment nicht beurteilen. Es soll viele Menschen aus Afghanistan geben, die sich schon außer Landes begeben haben. Es ist unser Wunsch, die Anrainerstaaten wie Pakistan, den Iran und Indien zu unterstützen, die Menschen dort menschenwürdig unterzubringen. Bund und Länder sind sich einig darin, dass es keine massenhaften ungesteuerten Flüchtlingsströme geben darf und diese aktuell auch nicht zu erwarten sind.

Inwiefern wird diese Frage die Wahlkämpfe in den nächsten Wochen und Monaten beeinflussen?

Es wird Auswirkungen haben, das glaube ich schon. Das Thema Zuwanderung ist hochpolitisch und hat Auswirkung auf die innenpolitische Lage in Deutschland. Man braucht nicht allzu lange zurückzuschauen, um das zu wissen.

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz, Mitglied der ÖVP, Schwesterpartei Ihrer CDU, warnt vor einer weiteren Migration aus Afghanistan. Wie bewerten Sie das?

Österreich ist nicht Mitglied der Nato. Als Nato-Mitglied haben wir in Deutschland nach meinem Werteverständnis die Pflicht, die afghanischen Ortskräfte aufzunehmen.