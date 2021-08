Kiel

Am Ende wurde es grundsätzlich: Schleswig-Holsteins Landtag hat am Mittwoch den Auftakt seiner dreitägigen Plenartagung dazu genutzt, um über die Konsequenzen aus der Afghanistankrise zu diskutieren. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) wies auf die moralische Verpflichtung hin, die Deutschland gegenüber den afghanischen Ortskräften der Bundeswehr und ihren Familien habe – und dass es darüber hinaus darum gehen müsse, besonders gefährdete Frauen und Mädchen zu retten. Die Zeit wird knapp: Nach ARD-Informationen könnte die deutsche Bundeswehr ihre Luftbrücke von Kabul nach Taschkent bereits an diesem Freitag beenden, weil die internationalen Truppen in Kabul Zeit benötigen, ihr eigenes Personal und Material vor dem 31. August außer Landes zu schaffen. Was aber geschieht danach? Vertreter von Grünen, SPD und SSW sprachen sich für großzügigere Regelungen aus.

Dolgner (SPD) zum Jahr 2015: „Die Nächstenliebe darf sich wiederholen“

Seit einigen Wochen macht auch in Schleswig-Holstein ein Satz die Runde: Die Ereignisse von 2015, dem Jahr der Flüchtlingskrise, dürften sich nicht wiederholen. „Warum eigentlich nicht?“, fragte Kai Dolgner (SPD) am Mittwoch provokant. Schleswig-Holstein habe damals „unaufgeregt“ ganz viele Menschen aufgenommen, die meisten aus Bürgerkriegsgebieten. „Die Nächstenliebe darf sich wiederholen. Unser Land ist damals nicht zusammengebrochen – sehr zum Frust der AfD.“ Um ein neues polarisierendes Thema zu besetzen, hätten sich die Rechtspopulisten auf die Klimakrise konzentrieren müssen. „1933 darf sich nicht wiederholen“, sagte Dolgner. 2015 durchaus.

Der AfD-Abgeordnete Claus Schaffer betonte, dass auch er die afghanischen Ortskräfte in Sicherheit sehen wolle. Die Zahl jetzt aber auszudehnen, stürze das Land in eine „neue Migrationskrise“, die das Zeug habe, „die Krise 2015 in den Schatten zu stellen“.

Rossa (FDP) fordert eine „ehrliche, sachliche Diskussion“

Der FDP-Innenpolitiker Jan Marcus Rossa griff diese Äußerungen auf und widersprach Dolgner. „Ich bin der Meinung, 2015 sollte sich nicht wiederholen. Ich möchte nicht, dass die AfD kurz vor der Bundestagswahl Wind unter die müden Flügel bekommt.“ Um das zu verhindern, forderte Rossa eine „offene, ehrliche und vor allem sachliche Diskussion der Flüchtlingsproblematik“ auf der Grundlage geltenden Rechts. Demnächst werde der Flughafen in Kabul geschlossen. „Menschen, die sich dann noch retten können, müssen nach Pakistan, in den Iran oder andere Nachbarländer gehen und dort zunächst aufgenommen werden. Und dann gucken wir in Ruhe, ob die Voraussetzungen für einen Familiennachzug nach unserem Gesetz vorliegen oder nicht.“

Grüne und SSW: Afghanen brauchen eine sichere Bleibeperspektive

Aus Sicht der Grünen geht es längst um mehr als die Frage, ob in Schleswig-Holstein lebende Afghaninnen und Afghanen ihre Familien nachholen dürfen. Die Abgeordnete Aminata Touré verwies darauf, dass sich viele seit Jahren nicht integrieren konnten, weil Deutschland die Sicherheitslage in Afghanistan bislang überwiegend positiv beurteilte und ihnen eine schlechte Bleibeperspektive attestierte. „Damit muss allerspätestens jetzt Schluss sein. Eine sichere Bleibeperspektive muss der politische Anspruch sein, damit man sich hier eine Zukunft aufbauen kann.“

Was Lars Harms, SSW-Chef im Landtag, genauso bewertete. „Diese Menschen sind Kriegsflüchtlinge, und sie werden in jedem Fall bleiben.“ Im Übrigen sei das Landesaufnahmeprogramm für 300 Frauen und Kinder aus Afghanistan, die über den Familiennachzug in den Norden kommen, nur ein sehr guter erster Schritt. „Es darf dabei nicht bleiben. Wir haben freie Kapazitäten in unseren Landesunterkünften von mindestens 2000 Plätzen. Jetzt ist der Zeitpunkt, dass wir diese auch nutzen.“

In diesem Punkt signalisiert die CDU Handlungsbedarf. „Wir haben da eine neue Lage, über die wir reden müssen“, sagte die Abgeordnete Barbara Ostmeier. Zwar gebe es eine Menge ausreisepflichtiger Afghaninnen und Afghanen im Land, aus nachvollziehbaren Gründen könne man diese Menschen aber nicht zurückschicken. „Wie es weitergeht, können wir nur in Zusammenarbeit mit dem Bund entscheiden.“ Ostmeier sagte auch: „Es ist hoffentlich jedem in diesem Hause klar, dass wir nicht alle Menschen aufnehmen können, die derzeit auf der Flucht sind.“ Politisch werde man verantwortungsvoll eine Auswahl treffen müssen.