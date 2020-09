Kiel

" Schleswig-Holstein ist derzeit frei von der Tierseuche. Obwohl der positive Fund in Brandenburg noch weit von uns entfernt ist, besteht das Risiko eines Eintrages nach Schleswig-Holstein", sagt Jan Philipp Albrecht am Donnerstag. "Deshalb ist es unerlässlich, dass in den Schweinehaltungen die vorgesehenen Biosicherheitsmaßnahmen strengstens eingehalten werden, um einer Übertragung des Erregers auf die Bestände vorzubeugen."

Ein Übertreten der Tierseuche nach Deutschland war seit längerem befürchtet worden. Im März war in Polen nur etwa zehn Kilometer vor der Grenze entfernt ein daran gestorbenes Wildschwein entdeckt worden. Nun war im brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße nahe der deutsch-polnischen Grenze ein infiziertes totes Tier gefunden worden.

Die Bauernschaft im Norden beschäftigt sich seit Jahren mit dem drohenden Szenario. "Die Gefahr war bekannt, sodass Schweinehalter gemeinsam mit den zuständigen Behörden konkrete Krisenpläne erarbeiten und praktische Übungen für den Krisenfall durchführen konnten. Es bestehen also Möglichkeiten, die Einschleppung in schweinehaltende Betriebe unwahrscheinlich zu machen", sagt Kirsten Hess, Sprecherin des Bauernverbandes Schleswig-Holstein.

Auch sie mahnt an, dass die Landwirte in ihrer Wachsamkeit nicht nachlassen dürfen. "Konkrete Maßnahmen der Betriebshygiene wie Einzäunungen, Beschränkung des Personen- und Fahrzeugverkehrs oder Desinfektionsmaßnahmen sind auf den Betrieben weiterhin zwingend erforderlich."

Jäger sollen wachsam sein

Albrecht wandte sich zudem an die Jäger im Land. Sie sollen das Schwarzwild weiterhin intensiv bejagen, so der Minister. Die Begrenzung des Bestandes sei ein wichtiger Baustein, um eine Ausbreitung der Tierseuche zu verhindern. Zudem sollen sie in ihren Revieren auf tote Wildschweine achten und diese auf die Krankheit untersuchen lassen. Nur so könne frühzeitig erkannt werden, ob die Krankheit die Region erreicht habe.

Der Minister forderte ein entschlossenes Vorgehen von Bund und Ländern. Sie müssten "die erforderlichen Maßnahmen im Seuchenfall konsequent und zügig umsetzen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern."

