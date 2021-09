Kiel

So kann und darf es nicht weitergehen: Einen Tag vor der an diesem Donnerstag startenden Landwirtschaftsmesse Norla in Rendsburg erläutert Friedhelm Taube, Agrar-Professor an der Kieler Uni, im Interview mit den Kieler Nachrichten und der Segeberger Zeitung seine Vorstellungen von einer klimaneutralen Landwirtschaft.

Prof. Taube, Sie haben mit einem Forscherteam für die „Stiftung Klimaneutralität“ ein Gutachten zum Beitrag der Landwirtschaft bis 2045 vorgelegt. Unter anderem fordern Sie eine deutliche Reduktion des Stickstoffdüngereinsatzes. Was steckt dahinter?

Wir haben seit der Wiedervereinigung bis heute ein Kilogramm Stickstoffüberschuss pro Hektar und Jahr reduziert und liegen heute in einer Größenordnung von etwa 90 Kilogramm. Das war nicht schnell genug. In Hinblick auf die Klimaneutralität haben wir in 20 Jahren Zielwerte von etwa 50 Kilogramm. Das bedeutet, wir müssen im Prinzip diese Überschüsse noch einmal um die Hälfte reduzieren.

Sie haben kürzlich gefordert, dass jeder Landwirt im nächsten Jahr 20 Prozent weniger düngen soll, weil Deutschland die EU-Nitratrichtlinien sonst nicht erfüllt. Dabei bestreiten die Landwirtinnen und Landwirte in Schleswig-Holstein, die Schuldigen zu sein. Nehmen Sie alle in Sippenhaft?

Es gibt nicht ,die Landwirte’, und es gibt auch keine Schuldigen. Aber wir wissen: Von 100 Kilogramm Stickstoffüberschuss landen 75 Kilogramm direkt in der Umwelt: als Ammoniak-Emission, als Lachgas oder als Nitrat im Grundwasser. Mein Vorschlag Nummer 1 ist: minus zehn Prozent Düngung auf 90 Prozent der Fläche. Da passiert hinsichtlich der Erträge gar nichts. Und mein Vorschlag Nummer 2: Auf den restlichen zehn Prozent Fläche düngen die Landwirte gar nicht und führen auch keinen Pflanzenschutz durch. Das ist neben Wasserschutz auch aktiver Insektenschutz. Nur müssen Landwirte dafür natürlich bezahlt werden: Ich schlage 250 bis 300 Euro pro Hektar vor.

Sie fordern im Gutachten auch, den Konsum tierischer Produkte zu reduzieren. Dürfen wir künftig keine Bratwurst mehr essen?

Jeder soll das essen, was er möchte. Es geht darum, die versteckten Umweltkosten in den Nahrungsmittelpreisen sichtbar zu machen – ähnlich wie bei den fossilen Brennstoffen. Wir müssen damit viel ehrlicher sein. Ein reduzierter Mehrwertsteuersatz auf Produkte tierischer Herkunft passt nicht mehr in die Zeit.

Das trifft vor allem die Ärmeren.

Natürlich muss das für sozial Schwache ausgeglichen werden. Aber wir müssen vom hohen Fleischkonsum herunterkommen. Weltweit nutzen wir 70 bis 75 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen für die tierische Produktion. Das ist komplett ineffizient. Der Anteil pflanzlich erzeugter Nahrungsmittel muss massiv ansteigen. Bis 2045 gehen wir für Deutschland davon aus, dass wir 35 Prozent weniger Fleisch produzieren und konsumieren müssen.

Sie sind also für einen Veggieday?

Wir brauchen nicht nur einen Veggieday, wir brauchen viele Veggiedays. Wir werden dahinkommen müssen, dass es chic ist, sich so zu ernähren.

Als dritten Schritt fordern Sie die Erarbeitung einer nationalen Moorschutzstrategie. Der Bauernverband betont, dass die Wiedervernässung von Mooren nur auf freiwilliger Basis funktionieren kann. Hat er recht?

Wenn Sie gesellschaftlichen Wandel herbeiführen wollen, sollten Sie das auf Basis von Überzeugung und Freiwilligkeit leisten. Aber die gesellschaftlichen Notwendigkeiten sprechen eine vollkommen andere Sprache: Volkswirtschaftlich geht es nur noch um das ,Wie schnell’.

Sie würden von Beginn an auch auf planungs- und ordnungsrechtliche Komponenten setzen?

Die jetzige trockengelegte Moornutzung ist fast nur auf Milcherzeugung ausgerichtet. In den nächsten 20 Jahren müssen wir die Milcherzeugung reduzieren, mehr vernässen und auf Naturschutz setzen und drittens, das mag nicht jedem gefallen, die Agro-Photovoltaik vorantreiben – mit entsprechender Vergütung. Was wir an Autobahnen sehen, die Erzeugung von Solarenergie, müssen wir auf großen zusammenhängenden Moorflächen diskutieren. Es ist ethisch problematisch, solche Anlagen auf fruchtbaren Ackerflächen zu etablieren, wenn wir auf der anderen Seite über die Sicherung der Welternährung diskutieren.