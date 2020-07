Rostock

Im Internet kann man ja so ziemlich alles kaufen. Ein Angebot hat jetzt wohl doch zahlreiche Nutzer überrascht: Auf der Seite yachtworld.de steht das Kreuzfahrtschiff „Aida Aura“ für gerade einmal 20 Millionen Dollar (knapp 17 Millionen Euro) zum Verkauf. Die Seite verweist auf den US-Händler QPS Ships, der sich auf gebrauchte große Schiffe wie Superjachten, Fähren oder eben Kreuzfahrtschiffe spezialisiert hat.

Geht man auf dessen Homepage qpsships.com, ist die „Aida Aura“ allerdings nicht auf der aktuellen Liste der angebotenen Schiffe. Zwar gibt es dort Kreuzfahrtschiffe, sogar schon ab vier Millionen Euro, Schiffe in der Größenordnung der „Aida Aura“ kosten aber eher einen dreistelligen Millionenbetrag. Das Teuerste wird für 400 Millionen Dollar angeboten.

Falsche Angaben

Verdächtig ist auch, dass die Angaben in der Verkaufsanzeige teilweise falsch sind: Die „Aida Aura“ wurde 2002 in Dienst gestellt, in der Anzeige wird das Baujahr 2003 ausgewiesen. „Das ist ein Fake“, kommentiert dementsprechend die Rostocker Reederei Aida Cruises.

Tatsächlich hat zwar der Mutterkonzern Carnival Cruises Mitte Juli bestätigt, dass 13 Schiffe der Gruppe verkauft werden sollen. Ob davon allerdings Aida betroffen sein wird, blieb offen.

Neustart unter keinem guten Stern

Klar ist, dass Aida wegen des Corona-Lockdowns in arger Bedrängnis ist und sich um Staatshilfen bemüht. Seit Monaten konnte keines der 14 Schiffe Geld einfahren. Nun soll Anfang August ein vorsichtiger Neustart mit kleinen Rundfahrten auf Nord- und Ostsee gewagt werden.

Das Vorhaben steht allerdings unter keinem guten Stern: Unter den Crews wurden bislang elf Corona-Infektionen festgestellt.

Hinweis: Mittlerweile ist das Angebot für die „Aida Aura“ von yachtworld.de entfernt worden.

Von Axel Büssem/RND