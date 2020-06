Aida und Co.: Darum fahren Kreuzfahrtschiffe unter fremder Flagge

Rostock

Ob Aida Cruises, MSC, Costa oder Tui Cruises: Wegen der Corona-Krise liegen weltweit fast alle der etwa 400 Schiffe der Kreuzfahrt-Reedereien in den Häfen fest. Das bringt die Firmen in wirtschaftliche Nöte. Zahlreiche Leser fragen, warum der deutsche Staat zum Beispiel der Rostocker Reederei Aida-Cruises helfen soll, deren Schiffe unter der Flagge Italiens fahren. Zudem gehöre die Firma zum britisch-amerikanischen Kreuzfahrt-Unternehmens Carnival Corporation & plc.

Die OSTSEE-ZEITUNG sprach darüber mit Prof. Dr. Klaus Harald Holocher (64) vom Fachbereich Seefahrt und Logistik der Jade Hochschule in Elsfleth ( Niedersachsen). Der Spezialist für Hafen-Management und europäische Verkehrswirtschaft beschäftigt sich seit 1990 auch mit der internationalen Kreuzschifffahrt.

Warum fahren die deutschen Kreuzfahrtschiffe nicht unter deutscher Flagge?

Prof. Klaus Harald Holocher: Die Unternehmen müssen weniger Vorschriften erfüllen und sparen vor allem Lohnkosten. Die Bordcrew erhält also beispielsweise nicht den deutschen Mindestlohn. Das ist gerade auf Kreuzfahrtschiffen mit ihren vielen Servicekräften ein erheblicher Kostenfaktor. Denn beispielsweise auf „Mein Schiff 3“ von Tui Cruises sind üblicherweise rund 2500 Gäste und rund 1000 Besatzungsmitglieder unterwegs.

Wie groß sind die Spareffekte?

Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und nicht so einfach zu beziffern. Untersuchungen auf Containerschiffen zeigen, dass bei nur 21 Mann Besatzung dadurch im Jahr etwa 100 000 Dollar eingespart werden.

Gibt es überhaupt noch Kreuzfahrtschiffe unter deutscher Flagge?

Nein, echte Kreuzfahrtschiffe nicht. Bis dato fuhren noch drei sehr kleine „Fahrgastschiffe mit Kabinen“ unter deutscher Flagge. Das Deutsche Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie teilte im April aber mit, dass ein weiteres Schiff ausgeflaggt wurde. Die Eigentümer der Schiffe haben übrigens auch die Chance, ihre Gefährte im Internationalen Seeschifffahrtsregister (ISR) eintragen zu lassen.

Prof. Klaus Harald Holocher vom Fachbereich Seefahrt und Logistik der Jade Hochschule in Elsfleth. Quelle: OZ-Archiv

Welche Konsequenzen ergeben sich aus einer ISR-Eintragung?

Die Eigentümer können auf diese Weise ausländische Seeleute zu deren Heimatlohnbedingungen beschäftigen, auch wenn das Schiff die deutsche Flagge führt.

Dass die Crewmitglieder – insbesondere im Service – aus aller Herren Länder kommen, ist kein Phänomen auf deutschen Kreuzfahrtriesen. Ist die moderne Seefahrt beispielsweise ohne Seeleute von den Philippinen überhaupt noch denkbar?

Nein. Aufgrund der international üblichen geringeren Entlohnung, der Arbeitsbedingungen und eingeschränkten Sozialversicherungsleistungen gerade für das Kabinenpersonal ist dies undenkbar. Dass trotzdem so viele Frauen und Männer unter anderem von den Philippinen anheuern, hat mit dem dort vorherrschenden Lohngefüge zu tun. Wer auf einem Kreuzfahrer monatlich 600 bis 800 Dollar verdient, gehört in seinem Heimatland schon zur Mittelschicht.

Mit dem 2006 geschlossenen Seerechtsübereinkommen hat die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) doch aber Mindeststandards für die Arbeits- und Lebensbedingungen festgelegt. Welche sind das?

Diese besagen unter anderem, dass dem Seemann 30 Tage gesetzlicher Mindesturlaub zustehen, eine Gesundheitsfürsorge an Bord besteht, ein Beschwerdemanagement existieren muss und die wöchentliche Arbeitszeit an Bord 91 Stunden nicht überschreiten darf.

Wie werden diese Vorgaben kontrolliert?

Die Flaggenstaaten können diese Standards checken. Da sie aber oft weit entfernt liegen, sind die Hafenstaat-Kontrollen wichtig. In Deutschland macht das die für Verkehr zuständige Berufsgenossenschaft. Hier können sich Besatzungsmitglieder auch anonym beschweren. Bei Verstößen wird das Schiff mitunter an die Kette gelegt.

Landläufig ist immer wieder von „Billigflaggen“ die Rede. Gelten für Schiffe, die ihren Heimathafen zum Beispiel auf den Bahamas, Antigua und Barbuda oder auf Zypern haben, laxere Sicherheitsstandards?

Die Fachleute sprechen von sogenannten Bequemlichkeitsflaggen. Die entsprechenden Vertretungen in den Ländern agieren als reine Dienstleister, etwa bei der Beschaffung entsprechender Unterlagen. Dafür erhalten sie einen Obolus. Das bedeutet aber nicht, dass die Sicherheitsstandards geringer ausfallen. Auch diese hat die IMO klar definiert – sie sind weltweit einheitlich. Bei der italienischen Flagge, unter der die Aida-Schiffe fahren, handelt es sich übrigens um eine Qualitätsflagge. Die Italiener sind auf Kreuzfahrten spezialisiert und besitzen hohe Standards.

Millionen-Umsätze durch Kreuzschifffahrt Laut einer Studie des Kieler Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa betrugen die aus der Kreuzschifffahrt in Rostock-Warnemünde und MV generierten Umsätze im Jahr 2018 immerhin 45,9 Millionen Euro. Nach 206 Anläufenvon Passagierschiffen im Jahre 2018 verzeichnete der Kreuzfahrthafen Rostock-Warnemünde im vergangenen Jahr 196 Ankünfte. Landausflügler bzw. Transitpassagiere gaben in Rostock-Warnemünde pro Kopf etwa 43 Euro, Reisewechselpassagiere rund 58 Euro und die Besatzungsmitglieder auf Landgang etwa 55 Euro aus. Bei den Reisewechselpassagieren kommen anteilig noch Ausgaben für Unterkünfte und Parkgebühren hinzu. Die Kreuzfahrtsaison 2020 sollte im Warnemünder Kreuzfahrthafen am 24. März beginnen. Insgesamt waren 206 Anläufe von 44 Kreuzfahrtschiffen geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie ist unklar, wann, ob und welche Anläufe noch stattfinden können.

Neben den erheblichen Einnahmen, die das Kreuzfahrtgeschäft für ganz MV bringt, spielt die Sicherung von Arbeitsplätzen vor allem in Rostock durch Aida Cruises eine wichtige Rolle. Wie bewerten Sie diese?

Allein in der Reederei-Zentrale in Rostock arbeiten knapp 1000 Menschen. Es handelt sich um hochqualifizierte Arbeitsplätze. Reisen- und Logistik-Management bis hin zu nötigen Reparaturen werden überwiegend im Norden abgewickelt. Nicht zu vergessen ist der Neubau von Aida-Schiffen auf den Werften hierzulande. So geht auf der Meyer Werft im niedersächsischen Papenburg der Bau der „Aidacosma“ trotz der aktuellen Probleme weiter. Entscheidend ist deshalb nicht die Flagge, unter der ein solches Kreuzfahrtschiff fährt.

Von Volker Penne