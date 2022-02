Kiel

Wegen des Sturms hat das neue Kreuzfahrtschiff „Aidacosma“ einige Tage in Kiel festgemacht. Die Gelegenheit ließ sich KN-Schiffsexperte Frank Behling natürlich nicht entgehen. In dieser Folge von „Mit Behling an der Reling“ werden Ocean Deck, Fun Park, Kabinen, Beach Club und verschiedene Restaurants gezeigt. Besonders der Heckbereich des Schiffes mit Bar und Infinity Pool hat es Behling angetan.

Insgesamt umfässt die „Aidacosma“ 2732 Kabinen, 20 Decks, 17 Restaurants sowie 23 Cafés und Bars. Der Bau kostete rund 900 Millionen Euro. Am Sonnabend wird die „Aidacosma“ ihre Reise von Hamburg aus mit Passagieren starten.

Bis zur Taufe am 9. April in Hamburg wird das Schiff in Nordsee und Ärmelkanal bleiben. Danach geht es für die „Aidacosma“ Richtung Mittelmeer.