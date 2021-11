Noch im November will die Landesregierung in Schleswig-Holstein die 2G-Regel einführen, um damit den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen. Doch welche Corona-Regeln gelten aktuell? Und ab wann könnte es eine Impfpflicht geben? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Corona-Regeln: Was aktuell in SH gilt und ab wann 2G denkbar ist

Neue Verordnung im November - Corona-Regeln: Was aktuell in SH gilt und ab wann 2G denkbar ist

Neue Verordnung im November - Corona-Regeln: Was aktuell in SH gilt und ab wann 2G denkbar ist

Von Tilmann Post