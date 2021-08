Kiel

Eine Testpflicht für Ungeimpfte – die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz reichen weit in den Alltag vieler Schleswig-Holsteiner hinein und treffen auf Kritik, auch innerhalb der Kieler Jamaika-Koalition. Wer noch keinen Corona-Schutz erhalten hat, muss sich ab dem 23. August auf zahlreiche Hürden einstellen.

Denn für fast alles, was drinnen stattfindet, muss ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Zumindest, wenn die Inzidenz über 35 im Land liegt, das hat die Regierung am Mittwoch beschlossen. Derzeit beträgt sie 46,4. Der Grenzwert werde nicht – wie in den Bund-Länder-Beschlüssen angedacht – auf Kreisebene angewendet, um „ein verlässliches Regelwerk ohne regionale Ausweicheffekte“ zu schaffen, hieß es.

Mehr als eine halbe Million Menschen in Schleswig-Holstein betroffen

Betroffen von der 3G-Regelung sind hunderttausende Menschen in Schleswig-Holstein. Allein um die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Mindest-Impfquoten von 85 Prozent unter den Zwölf- bis 59-Jährigen und 90 Prozent unter den Über-60-Jährigen zu erreichen, mussten Anfang der Woche noch 550.000 Einwohner erst- oder zweitgeimpft werden.

Um jedoch als vollständig geschützt zu gelten, muss die zweite Impfung zwei Wochen her sein. Die Impfquote liegt derzeit bei 67,1 Prozent bei Erst- und 59 Prozent der Zweitimpfungen.

Corona-Regeln für Schleswig-Holstein sieht Testpflicht vor

Außer für Geimpfte und Genesene gilt ab Montag, 23. August, eine Pflicht zur Vorlage eines höchstens 24 Stunden alten, negativen Antigen-Schnelltests. PCR-Tests dürfen nicht älter als 48 Stunden sein.

Nötig wird das für alle Besucher von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und der Innengastronomie ab acht Jahren.

ab acht Jahren. In Beherbergungsbetrieben müssen die Nachweise bei Anreise sowie zweimal pro Woche während des Aufenthalts vorgelegt werden.

müssen die Nachweise bei Anreise sowie zweimal pro Woche während des Aufenthalts vorgelegt werden. Unter die Verordnung fallen zudem Friseur- und Kosmetikbetriebe, Fitness-Studios, Schwimmbäder, Sporthallen, Freizeit- und Kultureinrichtungen und die außerschulische Bildung.

Ausgenommen sind andere Versammlungen, Gottesdienste und Büchereien. Auch für „Schüler unter 18 Jahren, die regulär zweimal wöchentlich in der Schule getestet werden“ gilt die Testpflicht nicht.

Kontaktdaten im Außenbereich müssen nicht mehr erhoben werden

Kontaktdaten müssen hingegen in den meisten Außenbereichen nicht mehr erhoben werden, „da diese Daten für die Arbeit der Gesundheitsämter in der aktuellen Lage nicht mehr zweckdienlich sind. Die Regelungen gelten landesweit und werden mit Blick auf die Infektionslage und die Situation in den Krankenhäusern mindestens alle vier Wochen überprüft“, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit.

Was sich in Schleswig-Holstein noch ändert Die bisherige Regelung zum eingeschränkten Regelbetrieb in Kitas wird nach Angaben des Landes Schleswig-Holstein aus der Corona-Bekämpfungsverordnung gestrichen. Damit werden alle Kinder vollumfänglich und dauerhaft in ihrer Kita betreut. Dafür wird das Land einen seit kurzem für Kleinkinder geeigneten und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassenen Selbsttest beschaffen und kostenfrei zur Verfügung stellen. Damit werden Kita-Eltern die Möglichkeit erhalten, ihre Kinder zweimal wöchentlich zu testen. Der Zeitplan zur Umsetzung dieser Maßnahme wird mit den Beteiligten erarbeitet. Ebenso wird die bereits angekündigte Stufe aus dem Veranstaltungsstufenkonzept umgesetzt, die es ermöglicht, dass besondere Veranstaltungsformen ohne Abstandsgebote (Events) nun auch im Innenbereich durchgeführt werden können. Hierbei ist allerdings eine Einzelfallgenehmigung für das individuell zu erstellende Konzept durch das Gesundheitsamt erforderlich, und es gilt hier ein striktes Alkoholverbot.

Kritik am Beschluss, den Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag mitverhandelt hatte, kommt auch aus den regierungstragenden Parteien. FDP-Landtagsfraktionschef Christopher Vogt sagte direkt nach der Konferenz, er sei überrascht von den „Testpflichten für bisher nicht geimpfte Menschen bereits ab einer Inzidenz von 35, da dieser Wert in einem Landkreis oder einen kreisfreien Stadt durch Reiserückkehrer oder einzelne Ereignisse relativ schnell erreicht werden kann“.

Kritik an Inzidenz als alleiniger Pandemie-Indikator

Für Kopfschütteln sorgt zudem, dass nur die Sieben-Tage-Inzidenz dafür zugrunde gelegt wird. Experten der Epidemiologie und Praktiker aus den Gesundheitsämtern hatten bereits seit Wochen betont, dass der Wert allein nicht mehr für politische Entscheidungen herangezogen werden kann. „Es ist bedauerlich, dass die Ministerpräsidentenkonferenz es nicht geschafft hat, sich auf neue Indikatoren zur Bewertung des Infektionsgeschehens in dieser Phase der Pandemie zu verständigen“, so Vogt.

Nötig sei ein Plan für das zweite Halbjahr, sagte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. Deshalb hatten die Grünen von der Bund-Länder-Runde ein einheitliches System erwartet, „das nicht allein auf Inzidenzen beruht. Das ist leider nicht gelungen. Das finde ich enttäuschend. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, nicht nur die Inzidenz, sondern auch die Impfquote sowie die Krankenhausbelegung zu berücksichtigen“, so von Kalben.

„Die Inzidenz ist aufgrund der hohen Impfquote als alleiniger Maßstab für unsere Entscheidungen nicht mehr geeignet, das wissen alle. Eine Inzidenzampel 2.0, die auch andere Kriterien einbezieht, kommt trotzdem noch nicht“, bemängelte SPD-Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli.

Testpflicht sorgt für Druck auf Ungeimpfte

„Die Landesregierung ist jetzt in der Pflicht, endlich alle Daten zusammenzutragen, die für eine alternative Risiko-Abschätzung notwendig sind und bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz einzubringen.“ Zurückhaltend gab sich Midyatli zum Druck, der durch die neue Testpflicht auf Ungeimpfte entsteht.

Die einzige Alternative zu Testen und Impfen sei ein Lockdown. „Den kann niemand wollen. Es bleibt dabei: Wir kommen nur gemeinsam und solidarisch durch diese Pandemie.“

Aus Sicht der Grünen seien mehr Aufklärung und niedrigschwellige Impfangebote nötig. „Wir wollen, dass sich die Menschen aus Überzeugung impfen lassen und nicht aus einer Zwangssituation heraus“, so Eka von Kalben.