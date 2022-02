Wir aktualisieren die Grafiken und Tabellen von Sonntag bis Freitag einmal täglich - und zwar auf Basis der Zahlen des Robert-Koch-Instituts und der Kreise und kreisfreien Städte.

Am Sonnabend pausieren wir, da die meisten Kreise und kreisfreien Städte am Wochenende keine aktuellen Fallzahlen melden.

Darum sind die Corona-Zahlen am Montag immer geringer als unter der Woche

Da die Datenerfassung und Übermittlung Zeit benötigt, können Abweichungen von den vor Ort kommunizierten Fällen entstehen (Veränderung „0“ oder eine negative Veränderung kann also auch die Ursache in einer Zeitverzögerung bei der Eingabe über den offiziellen Meldeweg haben). Vor allem am Montag fällt dies auf.

An diesem Tag sind die Neumeldungen immer besonders gering, da übers Wochenende kaum neue Fälle dem schleswig-holsteinischen Meldeamt übermittelt werden. Am Dienstag steigen die Zahlen dann meist wieder an.