Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie liegt bei 625.727. Am Sonnabend kamen 1263 neue Fälle hinzu - das sind 5530 Fälle weniger als am Vortag. Die meisten Neuinfektionen stammen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg mit 515 Neuinfektionen.

527.758 Personen (+376 im Vergleich zum Vortag) gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten in Schleswig-Holstein liegt bei 94.524 Personen (+887 im Vergleich zum Vortag).

Die Hospitalisierungs-Inzidenz für die vergangenen sieben Tage beträgt 5,22 (Vortag: 5,22, vor einer Woche: 5,74). Und so ist die Lage in den Krankenhäusern aktuell:

517 Personen (+/-0 gegenüber dem Vortag) aus Schleswig-Holstein befinden sich derzeit im Krankenhaus, 46 (+/-0) auf der Intensivstation.

Personen (+/-0 gegenüber dem Vortag) aus Schleswig-Holstein befinden sich derzeit im Krankenhaus, (+/-0) auf der Intensivstation. Beatmet werden 19 (+/-0).

Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 12.418 Corona-Erkrankte (+4 im Vergleich zum Vortag) in Schleswig-Holsteins Krankenhäusern behandelt.

Situation in den Krankenhäusern Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz: Dieser Parameter ist ein Maß für die Schwere der Erkrankungen und nicht für die Krankenhausbelastung, da der Wert unabhängig von der Dauer des Krankenhausaufenthalts ist. Aktuelle Werte werden nur wochentags veröffentlicht. An Wochenenden und an Feiertagen wird der Wert nicht aktualisiert. Parameter der Krankenhausbelastung: Das Gesundheitsministerium erhebt täglich die Zahl der Corona-Patienten und -Patientinnen, die in Schleswig-Holstein in Krankenhäusern stationär behandelt werden, in Intensivstationen behandelt werden bzw. beatmet werden. Außer an Wochenenden und Feiertagen werden die Zahlen täglich aktualisiert.

2427 Todesfälle (+/-0 im Vergleich zum Vortag) sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit der Viruserkrankung in Schleswig-Holstein gemeldet worden. Mehr zu den Todesfällen lesen Sie hier.

So viele Menschen wurden bereits in SH gegen Corona geimpft

Die Impfkampagne in Schleswig-Holstein läuft, täglich erhalten weitere Personen eine Corona-Impfung. Wie viele Schleswig-Holsteiner haben inzwischen diesen Schutz vor dem Coronavirus erhalten? Hier sehen Sie laufend aktualisierte Zahlen:

So hoch sind die Inzidenzwerte in Schleswig-Holstein

Die Inzidenz beschreibt die „Neuerkrankungsrate“ und ist – allgemein formuliert – die Maßzahl dafür, wie viele gesunde Menschen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes sich anstecken. In Bezug auf die Corona-Pandemie werden für den Inzidenzwert in der Regel die Neuinfektionen in den jeweils letzten sieben Tagen gezählt. Damit die Werte vergleichbar sind, werden diese Fallzahlen auf jeweils 100.000 Einwohner gerechnet.

Die Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 1151,7. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen haben die Stadt Lübeck (1540,0), der Kreis Ostholstein (1459,6) und der Kreis Nordfriesland (1422,1). Den niedrigsten Wert hat der Kreis Herzogtum Lauenburg mit 511,2. Im Folgenden zeigen wir Ihnen die tagesaktuellen Inzidenzwerte für alle Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein.

Detailliertere Corona-Zahlen aus unserem Verbreitungsgebiet - einmal täglich aktualisiert:

So verteilen sich die Corona-Fälle auf die Kreise und kreisfreien Städte

Die meisten Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie gibt es im Kreis Pinneberg (70.805). Es folgen der Kreis Segeberg (63.004) und der Kreis Rendsburg-Eckernförde (56.698).

Zu den Genesenen gibt es unterschiedliche Angaben: Das Robert-Koch-Institut (RKI) nimmt auf Basis verschiedener Faktoren wie z.B. Krankheitsbeginn und Krankheitsdauer Schätzungen zur Anzahl genesener Personen vor. Demnach sind in Schleswig-Holstein seit Beginn der Epidemie geschätzt 488.300 Personen genesen. Der Kreise und kreisfreien Städte melden indes genaue Zahlen über die Genesenen (siehe folgende Grafik).