Albrecht will spätestens 2023 mit Pilotplattform starten

Kiel

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) will Nord- und Ostsee so schnell wie möglich von Munitionsaltlasten befreien. „Das wird eine Mammutaufgabe, die uns einige Milliarden kosten wird“, sagte der Minister am Dienstag auf der Konferenz „Kiel Munition Clearance Week“, die erstmals in der Landeshauptstadt stattfindet. Die Politik könne es sich nicht länger leisten abzuwarten. Er will spätestens in anderthalb Jahren eine Pilotanlage zur Bergung und Entsorgung der militärischen Altlasten an der schleswig-holsteinischen Küste am Start haben.

100 Millionen Euro seien notwendig, um den Bau einer Pilotplattform anzuschieben. Die Kieler Werft ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) hat bereits Pläne dafür in der Schublade.

„Wir müssen die Finanzierung möglichst noch in diesem Jahr auf den Weg bringen“, fordert Albrecht. Das müsse direkt nach der Bundestagswahl passieren. Das sei eine nationale Aufgabe. Schleswig-Holstein und die anderen Küstenländer könnten das Geld nicht allein aufbringen. „Wir haben hier neun von zehn Schritten schon allein gemacht, jetzt brauchen wir Unterstützung.“

Kieler Konferenz zieht über 600 Experten an

Allein in der deutschen Nord- und Ostsee liegen rund 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten, die im Zweiten Weltkrieg dort versenkt wurden. Auch Länder wie Großbritannien oder Japan sowie in der Mittelmeerregion stehen vor der Herausforderung, Munition aus Ozeanen sicher und umweltschonend zu beseitigen, sagte Jann Wendt, Organisator der „Kiel Munition Clearance Week“. Dort tauschen sich diese Woche mehr als 600 Experten aus über 30 Nationen – zum Teil in Präsenz, zum Teil digital zugeschaltet – darüber aus, wie die Bergung der Altlasten umgesetzt werden kann. Seine Vision sei es, die Weltmeere bis 2100 frei von Munition zu bekommen, so Wendt.

In eineinhalb Jahren könne es vielleicht mit dem Probebetrieb einer Pilotplattform losgehen, schätzt Professor Jens Greinert vom Geomar Helmholz-Zentrum in Kiel. Bis so eine Anlage ausgereift sei und in Serie gehen könne, werde es aber wohl bis zu fünf Jahre dauern. „Wir sollten damit lieber morgen als übermorgen anfangen.“

Bergung wird Jahr für Jahr schwieriger

Die Jahrzehnte alte Munition roste und werde immer fragiler, was die Bergung erschwere. Schon jetzt belasten die Sprengstoff-typischen Verbindungen die Umwelt. In rund 2000 Wasserproben aus der Ostsee konnten Wissenschaftler Spuren von TNT finden, die Auswirkungen auf Flora und Fauna haben. „Die Wissenschaft hat schon viel rausgefunden. Jetzt müssen Taten folgen“, so Greinert.

Dass viele Länder sich jetzt mit Munitionsaltlasten auseinandersetzten, sei eine Chance, so Albrecht, weil für die Bergung und Entsorgung hohe Investitionen notwendig seien. Dafür brauche es für die Wirtschaft eine ökonomische Perspektive. Die gebe es über Schleswig-Holstein hinaus. Die künftigen Technologien könnten zum Exportschlager werden.