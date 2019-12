Der Weihnachtsmann lebt in Husum

Husum

Beim ersten Blick auf die Werkstatt des Weihnachtsmannes, auf die vielen Christbaumkugeln, Krippen und Pyramidenengel könnte man denken: Ist doch alles nur Kitsch und Kommerz. Aber wer so denkt, hat nicht genau hingeschaut. Oder noch nie mit Alix Paulsen gesprochen.

Die gebürtige Kielerin hat einst an der Christian-Albrechts-Universität Wirtschaftswissenschaften studiert, um dann doch in die wissenschaftlichen Tiefen des Weihnachtsfestes einzutauchen. Seit mehr als 35 Jahren sammelt und veröffentlicht sie alles zum Thema „ Weihnachten“. Eine bessere Expertin und Gehilfin des Weihnachtsmannes kann man sich nicht wünschen.

Mit einem dicken Buch unterm Arm erscheint die 63-Jährige zum Termin im Weihnachtshaus. Gleich um die Ecke leitet sie zusammen mit ihrem Mann Ingwert (67) die Husumer Verlagsgruppe. Ausnahmsweise wurde das Buch in ihrer Hand aber mal nicht bei ihnen gedruckt.

Der historische Laden wurde aus Magdeburg geholt

Es ist das dicke Buch des Weihnachtsmannes, in das jeder hier im Haus seine Wünsche notieren kann. „ Liba Weihnachtsmann bring Miar bette viele Geschenke! Dein Bendik“ steht in krakeliger Handschrift auf einer der Seiten. „Ist das nicht zauberhaft“, sagt sie und strahlt. „Der klassische Weg ist allerdings der Wunschzettel und der ist äußerst faszinierend“, sagt sie. „Es sind nur noch ganz wenige alte erhalten. Sie verraten viel über die damalige Zeit.“ Auf Flohmärkten und im Internet hat sie über Jahre einige kostbare Exemplare zusammengetragen und darüber ein Fachbuch herausgegeben.

Geschrieben wurde es vom Kunsthistoriker Prof. Torkild Hinrichsen, dem ehemaligen Leiter des Altonaer Museums, mit dem sie auch sonst sehr viel zu weihnachtlichen Hintergründen forscht. Doch dazu später mehr. Erst einmal geht es vorbei am historischen Laden von 1890, der mühsam in Burg bei Magdeburg ab- und hier in Husum wieder aufgebaut wurde. Hier in den Regalen reihen sich Engel, Bergmänner, Krippenfiguren, Glanzbilder, seltener Glasschmuck und jede Menge Fachliteratur dicht an dicht. Ein Weihnachtsparadies, das an elf Monaten im Jahr geöffnet hat – nur von Mitte Januar bis Mitte Februar braucht auch der Weihnachtsmann mal eine Pause.

Die Geschichte erzählt viel über die Deutschen

Hinter einer roten Absperrkordel beginnt das eigentliche Museum von Alix Paulsen. Auf drei Etagen hat sie alles gesammelt, was mit dem Fest der Feste zu tun hat. „Es geht nicht darum, hier 1000 Kugeln zu zeigen“, sagt sie. „Das ist langweilig.“ Vielmehr will sie die deutsche Kultur-Entwicklung aufzeigen. „Sie können an diesem Fest alles festmachen“, sagt sie. „Unsere Kultur, die Geschichte, die Soziologie, die Wirtschaft.“

Sie erzählt von der deutschen Weihnachtskartenproduktion, die Ende des 19. Jahrhundert ganz Europa versorgte. Von der zunehmenden Industrialisierung, die die Schnitzer im Erzgebirge arbeitslos machte. Und sie erzählt davon, wie sich das Weihnachtsfest in Kriegszeiten veränderte. In einer Vitrine zeigt sie einen kleinen Tannenbaum aus halbierten und gefärbten Gänsefedern. „Die echten Bäume waren wichtiger Brennstoff“, sagt sie. „So wurde man erfinderisch.“ Doch überall glitzert und strahlt es, auch wenn die Not groß war.

Hier in Husum scheint nun wirklich alles zu sehen zu sein, was auch der Weihnachtsmann jemals gesehen hat: eine Glasbläserwerkstatt, geschmückte Weihnachtsbäume, Engelchen, Adventskalender, Miniaturspielzeug aus dem Erzgebirge. Letzteres wird gerade in der aktuellen Sonderausstellung gezeigt. „Stundenlang habe ich die Dorflandschaften aufgebaut“, sagt Alix Paulsen schmunzelnd vor einer Vitrine mit Mini-Häusern, Mini-Menschen und Mini-Tieren samt Fuhrwerken. „Die Spielzeugdesigner brachten hiermit das erste pädagogische Spielzeug auf den Markt“, erzählt sie. „Das ist bis heute unübertroffen.“

Für das Ehepaar ist das Museum ein Lebensprojekt

Das mit dem Weihnachtshaus sei übrigens eine verrückte Idee gewesen, erzählt sie beim Weitergehen. „Das war nie so geplant.“ Aber als das Haus aus der Gründerzeit einen Steinwurf vom Verlagshaus entfernt zum Verkauf stand, überlegten sie und ihr Mann Ingwert nicht lange. „Das ist ein Lebensprojekt“, sagt sie lachend. „Auch nach elf Jahren sind wir noch lange nicht fertig.“ Aber das liegt auch daran, dass es immer neue Themen gibt.

Und an dieser Stelle kommt nun der Kunsthistoriker Torkild Hinrichsen aus Altona wieder ins Spiel. Denn mit ihm arbeitete sie bereits an unzähligen Weihnachtsbüchern im Husum Verlag – über Marzipan, Knusperhäuser, dänische Weihnacht oder über Menschen „Im Schatten des Glanzes“. Wetten, da kommt in den nächsten Jahren noch mehr dazu?

Aber wo steckt denn nun der Weihnachtsmann? Ganz oben im alten Gebäude von 1892 sind wir endlich bei ihm angekommen. Doch was ist das? „Bin gleich wieder da!“ steht auf einem Schild in seiner Werkstatt. Schade. Nun sind wir im Weihnachts-Paradies und bekommen ihn doch nicht zu Gesicht. Dafür aber sind seine Spuren allgegenwärtig: Da hängt noch seine Unterwäsche zum Trocknen auf der Leine, riesengroße Filzpantoffeln stehen bereit und an der Schnitzbank hat er doch gerade eben noch die Geschenke für die Kinder gebastelt. Oder etwa nicht?