Alkohol in Polizeischule: „Alsterwasser zum Fußball ist normal“

Die Leiterin der Polizeischule in Eutin, Maren Freyher, gab dort am Montag Auskunft darüber, welches Leitbild von Polizeiarbeit den Anwärtern an der Schule vermittelt wird.

Im Fokus standen unter anderem Aussagen von Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) im Innen- und Rechtsausschuss zu sogenannten „ Bergfesten“, bei denen es zeitweise regelmäßig mittwochs in der Polizeischule zu Alkoholexzessen gekommen sein soll.

„Es gibt keine solchen Bergfeste an der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei“, betonte Freyher. Sie wolle nicht ausschließen, dass junge Menschen nach dem Abschluss von Klausuren feierten. „Wenn eine Gruppe junger Menschen zusammen Fußball guckt, dann ist es ganz normal, wenn die auch mal ein Alsterwasser trinken“, so Freyher. Das sei adäquates Freizeitverhalten. Es habe Einzelfälle gegeben, in denen Polizeischüler über die Stränge schlugen.

Unter anderem hatten 2018 drei betrunkene Polizeischüler in Malente Jugendliche schikaniert. Einen strukturellen Brauch eines wöchentlichen Besäufnisses habe sie nicht feststellen können, wiederholte Freyher auf Nachfrage.

Konsequenz aus Einzelfällen: Kein harter Alkohol auf der Stube

Sie habe sich nach Grotes Hinweis auf ritualisierte Alkoholexzesse des Problems angenommen. Freyher ging demnach in die Klassen und sprach das Thema an. Es seien Fragebögen verteilt worden, in denen die Anwärter ihre Meinung zu einem Alkoholverbot äußern konnten und angeben sollten, was sie zum Alkoholkonsum animiere.

Die Bandbreite der Polizeischüler reiche vom 16-jährigen Azubi bis zum über 30-jährigen Studenten. Da spiele der Schutz von Minderjährigen eine Rolle, aber auch die Freiheit von Erwachsenen, die im Winter „vielleicht mal einen Grog trinken wollen“. Sie sei zu der Entscheidung gekommen, kein allgemeines Alkoholverbot auszusprechen – wohl aber Hochprozentiges auf den Stuben zu untersagen. Dieses Verbot gibt es seit August. Zudem herrsche eine Null-Toleranz-Politik, wenn Schüler zu Dienstbeginn die 0,0-Promille-Grenze überschreiten.

Was lernte die Polizeischule aus der Whatsapp-Affäre?

Hinterfragt wurde auch, was die Polizeischule aus der Whatsapp-Affäre 2014 gelernt hat. Damals beklagten sich Polizeischülerinnen bei Ausbildern über frauen- und fremdenfeindliche Sprüche von Mitschülern in Chats, wurden intern aber ausgebremst. Seitdem seien Behördenabläufe optimiert worden, so Freyher.

Der Umgang mit Kritik innerhalb der Polizei spielt in der Rocker-Affäre eine entscheidende Rolle. Burkhard Peters (Grüne) verwies auf Theorien zur „Cop Culture“, nach der sich Polizisten als eine Gefahrengemeinschaft begriffen und Kritik an Kollegen oft als Verrat verstanden werde.

Es werde den Schülern im berufsethischen Unterricht vermittelt, dass es wichtig sei, Courage zu haben und in solchen Momenten nicht zu schweigen, so Freyher. Zudem gebe es Instrumente wie Supervision, eine Beschwerdestelle und die Polizeibeauftragte, um interne Probleme zu thematisieren.

Kooperation mit Polizeibeauftragter könnte "optimiert werden"

Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei (PDAFB) und der Polizeibeauftragen Samiah El Samadoni denn laufe, sagte Freyher: „Die Kooperation gestaltet sich gut. Sie könnte aber an der einen oder anderen Stelle optimiert werden.“ Nähere Ausführungen wollte sie mit Verweis auf das laufende Disziplinarverfahren gegen El Samadoni, das Freyher angestoßen hatte, nicht machen.