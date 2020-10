Kiel

"Es soll in jeder Unterrichtspause intensiv bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden", heißt es in einem Infoblatt zum richtigen Lüften in der Schule, dass das Bildungsministerium vor zwei Wochen veröffentlicht hat. Als Optimum gelte: Zweimal lüften innerhalb von 45 Minuten.

Am Mittwoch sagte Bildungsministerin Karin Prien ( CDU), nun habe man in der Kultusministerkonferenz zusammen ein von Gesundheitsexperten entwickeltes Lüftungskonzept beschlossen, dass regelmäßiges Stoßlüften alle 20 Minuten und nach jeder Schulstunde vorsieht

Lehrern fehlt die Perspektive für die kalte Jahreszeit

„In viel zu vollen Klassenzimmern hält man sich momentan noch mit Dauerlüften über Wasser“, erzählt Jens Finger vom Philologenverband. Für die nächsten Monate werde es nicht ausreichen, wie bisher eine intensive Stoßlüftung der Klassenräume durchzuführen.

"Wenn es jetzt kühler wird, sind Erkältungskrankheiten vorprogrammiert", glaubt auch Astrid Henke, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

„Viele Kollegen sind darüber verärgert, dass ihnen keine Perspektive für die kalte Jahreszeit aufgezeigt wird“, so Finger. Herbst und Winter kämen schließlich nicht überraschend daher. Dafür, dass die Kieler Ratsversammlung sich gerade aufgrund der Luftsituation darauf geeinigt hat, in den Wintermonaten in größere Räume umziehen, fehle den Lehrern da das Verständnis.

Susanne Güven schrieb den Kieler Nachrichten in einem Leserbrief, dass Lehrer diese Möglichkeiten auch gerne hätten. „Während die Ratsversammlung in einem großen Saal mit Lüftung tagt, in dem genügend Abstand zwischen den Ratsdamen und -herren besteht, sitzen die Kinder und Jugendlichen jeden Tag dicht an dicht in engen Klassenräumen mit weit aufgerissenen Fenstern und Türen, weil es keine Lüftungen gibt. Langsam wird es kalt und es zieht und der Winter kommt erst noch....“

Decken und dicke Pullis im Klassenzimmer?

Leserin Maike Fock berichtet, in der Schule ihrer Tochter sei vorgeschlagen worden, dass die Kinder eine Decke mitbringen. Von Elternabenden ist zudem zu hören, dass Mädchen empfohlen wird, statt bauchfreier Tops doch mal Wollpullis zu tragen.

„Zu sagen, dann ziehen wir uns eben alle dicker an, dann geht das schon, das ist doch absurd“, findet Christian Schmarbeck vom Verband Bildung und Erziehung (VBE). „Unterricht im Skianzug? Dann hätte ich gerne die entsprechende Ausstattung vom Dienstherren“, spottet er.

Selbst mit Jacke, Mütze und Schal beginne man nach mehreren Stunden zu frieren, wenn man in der Kälte sitze. „Wie sollen sich Kinder da aufs Lernen konzentrieren?“ Wenn es im Herbst stürmisch werde, fliege zudem bei offenen Fenstern alles durch die Klasse. Es sei schon lange bekannt, dass viele Schulräume nicht mehr modernen Anforderungen entsprechen.

Für Lehrervertreter kam Debatte zu Filteranlagen zu spät

„Für die nicht gemachten Hausaufgaben der politischen Entscheidungsträger auf kommunaler sowie Landes- und Bundesebene sollen Schüler und Lehrer nun Decken und warme Anziehsachen in die Schulen mitbringen?“, springt ihm Finger bei. Das mache Lehrer fassungslos. „Es ist schon erstaunlich, wie wenig fürsorglich die Botschaft für alle an der Schule Beteiligten hier ist.“

Einig sind sich die Lehrervertreter darin, dass die Debatte um Lüftungskonzepte viel zu spät kommt. Es müsse aber für ausreichend gute Luftqualität, angemessene Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit in allen Klassenräumen und Lehrerzimmern gesorgt werden.

„Es geht kein Weg daran vorbei, die Anschaffung von Lüftungsgeräten und die Einrichtung kleinerer Lerngruppen, in denen Abstand gehalten werden kann, einzuplanen. Die Planungen dafür müssen jetzt unbedingt angepackt werden“, sagt Henke.

