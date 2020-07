Salzburg

Freudige Aufregung in Heikendorf. Silke Bremermann hat soeben erfahren, dass sie beim KN-Gewinnspiel Fahrkarten für den Alpen-Sylt-Express gewonnen hat. "Mir wird ganz warm, ich freu mich so", jubelt die 53-Jährige am Telefon. "Gerade in diesen Zeiten tut das so gut." Corona-Blues, Schietwetter im Juli - da freut sich Bremermann ganz besonders auf die anstehende Reise in Richtung Süden.

Große Chancen hatte sie sich nicht ausgemalt. "Ich hab das gesehen und dachte, ich mach da einfach mal mit." Umso größer ist jetzt die Überraschung darüber, dass ihr Name unter 2315 Gewinnspiel-Teilnehmern ausgelost wurde.

Mit dem Alpen-Sylt-Express nach Salzburg und dort die Stadt anschauen

Zusammen mit Ehemann Jörg soll es bis nach Salzburg gehen, der Endstation beim Alpen-Sylt-Express, der seit Anfang Juli zwischen Westerland auf Sylt und der Alpenmetropole pendelt. Beide sind schon in Österreich gewesen, zuletzt mit dem Fahrrad von Passau nach Wien gefahren. Aber in Salzburg waren sie noch nie. "Wir werden uns dort eine Unterkunft für ein paar Tage nehmen und die Stadt erkunden. Was wir uns genau anschauen und wann wir starten, entscheiden wir spontan", so Bremermann.

"Ich habe das gesehen und dachte, ich mache da einfach mal mit": Silke Bremermann und ihr Mann Jörg freuen sich sehr auf die Reise mit dem Alpen-Sylt-Express. Quelle: Privat

Besonders freut sie sich darüber, die Reise im Schlafwagen der Bahn anzutreten. "Das ist mein großer Traum". Der scheiterte bisher am Geld, "Zugfahren ist einfach sehr, sehr teuer." Statt wie bisher mit dem Auto geht es nun für die 53-Jährige und Ehemann Jörg im geräumigen Family&Friends-Abteil im Alpen-Sylt-Express nach Österreich - und zurück.

Beim Thema Bahnfahren gerät Bremermann regelrecht ins Schwärmen. "Bei mir kommt schon am Bahnhof ein Urlaubsgefühl auf. Im Zug kann man dann entspannt lesen, rumlaufen und lernt vielleicht sogar noch interessante Menschen kennen." Dazu werden die glücklichen Gewinner unseres KN-Gewinnspiels während ihrer insgesamt rund 30-stündigen Bahnreise (Hin- und Rückweg) nun ausreichend Gelegenheit haben.

