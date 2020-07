Salzburg

Kaiserwetter in Salzburg: Die Sonne strahlt, das Thermometer zeigt am Mittag bereits 27 Grad. Schnell die Sonnenbrille auf die Nase setzen und sich überflüssiger Kleidungsschichten entledigen und der Urlaub kann beginnen.

Zeit für einen Sommerspaziergang entlang der Salzach, durch die engen Gassen mit ihren charakteristischen Aushängeschildern und den Blick zwischen Alpen und Festung Hohensalzburg schweifen zu lassen.

Viele Reisende wollen bis ganz nach Salzburg

Beste Bedingungen also für die Reisenden, die zwischen Westerland, Niebüll, Husum und Hamburg zugestiegen sind und auf der Fahrt nach Salzburg ab Frankfurt wieder aussteigen durften. Unter ihnen Familien mit Kindern, Alleinreisende und Ehepaare auf den Weg in den Urlaub.

120 Personen nutzten das neue Nachtzug-Angebot. "Die meisten Reisenden sind aber bis Salzburg im Zug geblieben", sagt Meike Quentin, als Sprecherin des privaten Bahnunternehmens RDC auf der Jungfernfahrt mit an Bord. 85 fuhren bis zur Endstation in Österreich mit.

So auch Jannes Logemann aus Wildeshausen in Niedersachsen. Zusammen mit seiner Frau Julia will der 32-Jährige eine Woche in Österreich verbringen, wie die beiden erzählen: "Wir wollen uns die Stadt anschauen und in den Bergen Wandern gehen."

1000 Kilometer mit dem Zug von Westerland nach Salzburg

Pünktlich um 19.59 Uhr startete der Alpen-Sylt-Express am Sonnabend am Bahnhof Westerland. In den Abteilen für bis zu sechs Fahrgäste steht Desinfektionsmittel und eine Flasche Wasser für die Fahrgäste bereit.

Für Alleinreisende kostet die Fahrkarte ab 99 Euro für ein Single-Abteil. Ein Kind bis 14 Jahre kann kostenlos mitreisen. Ab 399 Euro ist das sogenannte „Friends & Family-Abteil“ für bis zu sechs Personen buchbar. Preise gestaffelt nach gefahrener Strecke gibt es zumindest in dieser Corona-Saison nicht.

Tickets werden in dieser Saison ausschließlich für komplette Abteile angeboten. Wegen des Infektionsschutzes wolle man „auf gar keinen Fall“, dass sechs fremde Menschen über Stunden in einem Abteil zusammen sind, betonte RDC-Sprecherin Meike Quentin. Knapp 16 Stunden und rund 1000 Kilometer später fährt der Zug in Salzburg ein.

Stabile Internetverbindung im Zug

Schon in München ausgestiegen ist Wilfried Mühlhausen. Der 76-jährige Sylter klappt am Morgen geübt sein Bett zusammen, auf dem Tisch in seinem Abteil liegen Masken vom THW Kiel und Jahn Regensburg.

"Gestern Abend konnte ich sogar das Pokalfinale im Zug sehen", freut sich der Sportfan. Sein Ziel für den Tag: "Ich gehe ins Hofbräuhaus und fahre heute Abend wieder zurück."

Rattern der Räder - eine wunderbare Einschlafhilfe

Zufrieden mit der Zugfahrt ist auch Ruth Paulig. "Linus und Lucy haben viel besser als zu Hause geschlafen", sagt die 70-Jährige über ihre Enkel. Das Rattern der Räder und das leichte Wanken der Waggons habe als wunderbare Einschlafhilfe gewirkt.

Der Vierjährige und seine einjährige Schwester wollen zusammen mit ihrer Mutter Katrin Wehn eine Woche Urlaub bei der Großmutter in Bayern verbringen, sind knapp zwölf Stunden zuvor in Hamburg in den Zug gestiegen. "Wir versuchen innerhalb Deutschlands das Flugzeug zu vermeiden", sagt die Mutter.

Kleine Anlaufschwierigkeiten trüben Fahrspaß nicht

Obwohl dem Zug mit der grün-orangenen Grundlackierung noch die Vergangenheit als Flixtrain anzusehen ist, in dem ein oder anderen Abteil die Leiter zum Erklimmen der Stockbetten fehlte und es zum Frühstück nur Gabeln statt Messer gab, tat das der Zufriedenheit der Gäste offenbar keinen Abbruch. Den Kaffee oder Tee und Boxen mit Brötchen und Aufschnitt brachte das mit Masken ausgestattete Personal zu den Passagieren, die ein Frühstück gebucht haben.

"Die Lernkurve wird steil ansteigen", verspricht RDC-Geschäftsführer Markus Hunkel bei der Ankunft in Salzburg.

Also kurz eine Stärkung in der malerischen Altstadt holen, dann schnell hinauf zur Festung. Denn in gut vier Stunden geht es für den Autor dieser Zeilen schon zurück in den Norden. Rund 150 Passagiere werden an Bord sein. Das schöne Wetter und die Urlaubsstimmung reist hoffentlich wieder mit!

Reisezeitraum wird verlängert

Da die Buchungszahlen erfreulich seien, hat das Unternehmen reagiert: Der Alpen-Sylt-Nachtexpress soll nun auch den ganzen Sommer und Herbst fahren. Ursprünglich war geplant, die Nachtfahrten bis zum 7. September anzubieten. Nun ist die letzte Ankunft auf Sylt in diesem Jahr für den 2. November geplant. Von Sylt aus macht er sich donnerstags und sonnabends auf die Reise. Freitags und sonntags fährt der Zug dann in die entgegengesetzte Richtung von Österreich zurück nach Schleswig-Holstein.

