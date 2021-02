Alte Munition in der Ostsee: Die tickenden Zeitbomben am Meeresgrund

Kiel

Die Weltkriegsmunition ist nur 1,20 Meter von Luise entfernt. Doch Luise zeigt sich unbeeindruckt davon. Sie schwimmt ihre Bahnen, rund 18 Meter unter der Wasseroberfläche in der Lübecker Bucht. Wie ein Rasenmäher. 50 Meter in eine Richtung, dann 50 Meter wieder zurück, einen Meter versetzt von ihrer ersten Fahrspur. Dabei schießt sie pro Sekunde ein Foto, dokumentiert die Munitionswüste am Grund der Ostsee.

In der Nordsee und Ostsee liegen vermutlich 1,6 Millionen Tonnen Munition

Luise ist ein autonomes Unterwasserfahrzeug, auch AUV genannt. Sie ist wichtiger Teil einer Expedition, auf die sich Forscher des Geomar Helmholtz-Zentrums Kiel im November 2020 begeben. Ihr Ziel: Große Ansammlungen von Minen und versenkten Munitionskisten auf dem Meeresboden sichtbar zu machen.

In Nord- und Ostsee schlummern Schätzungen zufolge rund 1,6 Millionen Tonnen alte Munition. Unmengen an Sprengstoff unterm Meer. Das ist gefährlich. Aber dazu später mehr.

Munition in der Ostsee: AUVs aus Kiel sollen Ausmaß dokumentieren

"Es gibt viele Munitionshaufen in der Ostsee. Da liegen teilweise 120 Munitionskisten und 30 Bomben direkt nebeneinander", sagt Geologe Prof. Jens Greinert von Geomar, Fahrtleiter der Expedition. Mit AUVs wie Luise können sich die Forscher nun ein sehr detailliertes Bild von diesen Munitionsbergen machen.

Zur Galerie Am Grund der Ostsee schlummern Unmengen an alter Munition aus dem Zweiten Weltkrieg – so wie diese Seemine.

Die Fotos von Luise werden zu Meeresboden-Fotomosaiken zusammengefügt, die mehrere 1000 Quadratmeter groß sind. Mehr als ein Dutzend 50 mal 50 Meter große Stellen in der Ostsee haben die Forscher während der zweiwöchigen Expedition mithilfe zweier AUV so erfasst. Dokumentation einer Munitions-Müllhalde, die kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstand.

Munitions-Unfall in Flensburg nach Kriegsende

14. Juni 1945. Am Hafen-Ost in Flensburg wird bei der Einweisung von neuen Räumungskräften aus Versehen eine noch scharfe Handgranate aktiviert. Sie geht in einer Lagerbaracke hoch, in der Munition der ehemaligen Wehrmacht gelagert wird. Die Explosion führt zu einer Reihe weiterer Munitionsexplosionen.

Die gewaltige Druckwelle trifft Flensburg mit voller Gewalt, lässt Fensterscheiben zerspringen, reißt Dächer fort, entwurzelt Bäume. Ein Vorfall, der deutlich machte: Die Munition, die von den Deutschen nach Kriegsende noch übrig geblieben war, war riskant. Sie wurde nicht gebraucht und musste weg.

Munition in der Ostsee: Gefahr einer Explosion gering

Aber wohin mit der Munition? Die Alliierten entschieden sich fürs Meer. Schon kurz nach Kriegsende beluden sie ganze Schiffe mit deutscher Munition und versenkten sie an einigen Stellen in der Ostsee. Von anderen Schiffen wurden die Munitionskisten einfach über Bord geworfen. "Damals galt das Motto: Aus den Augen, aus dem Sinn. So entstand eine tickende Zeitbombe", sagt Militärhistoriker Dr. Jann Markus Witt.

Lesen Sie auch:Enigma aus dem Zweiten Weltkrieg in Ostsee gefunden

Doch wie gefährlich ist die mittlerweile 75 Jahre alte Munition in der Ostsee wirklich? "Die Gefahr, dass eine Bombe in der Ostsee plötzlich explodiert, sehen wir als sehr gering an", sagt Greinert. Dennoch kann die Munition zu einem großen Problem werden.

Toxikologe aus Kiel: Sprengstoff lässt sich in Muscheln nachweisen

Ein Labor in Kiel. Hier untersuchen der Toxikologe Prof. Edmund Maser und sein Team seit rund fünf Jahren Miesmuscheln. Die Forscher platzieren die Muscheln regelmäßig in der Ostsee, in der Nähe von versenkter Munition. Der Grund: Miesmuscheln filtern Wasser durch ihren Körper und sind damit ideal, um mögliche Sprengstoffspuren nachweisen zu können.

Das Laborergebnis zeigt: Die Muscheln weisen sprengstofftypische Verbindungen auf. Der Sprengstoff am Grund der Ostsee bahnt sich seinen Weg ins Ökosystem der Ostsee. Noch sind es nur sehr kleine Mengen. "Der Mensch kann aktuell bedenkenlos Fische und Muscheln aus der Ostsee essen", sagt Maser. Aber das könnte sich ändern. Die Forscher haben auch an offenem Sprengstoff Messungen durchgeführt und dort deutlich höhere Werte festgestellt.

Sprengstofftypische Verbindungen können krebserregend sein

Dass zig Tonnen offener Sprengstoff am Meeresboden liegen werden, ist derweil nur noch eine Frage der Zeit. Denn der schützende Stahl der Munition gammelt unter Wasser weg. "Wir müssen befürchten, dass die Schadstoffe vermehrt in die Umwelt gelangen und ein Problem für die Meeresökologie darstellen werden", sagt Maser.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das bedeute unter anderem: Rückgang der Fischpopulation und Missbildungen bei Meerestieren. Für den Menschen können die sprengstofftypischen Verbindungen laut Maser in größeren Dosen krebserregend sein. Die Ostsee-Munition wird zur ökologischen Bombe.

Munition in Ostsee: Geomar will an Bergung arbeiten

"Je länger wir warten, desto schlimmer wird es", sagt Jens Greinert. Die Munition, sie müsse raus aus der Ostsee, auch wenn "nur" mit ökologischen Konsequenzen zu rechnen sei. Doch wie soll das funktionieren, bei den Massen, die auf dem Meeresgrund liegen? Taucher runterschicken, die einzelne Teile nach oben bringen? Das dürfte Ewigkeiten dauern.

Lesen Sie auch:Taucher findet sechs Enigmas in der Ostsee

Sprung ins Jahr 2023, eine Zukunftsvision. Ein Bagger fährt über den Meeresboden in der Kolberger Heide am Eingang zur Kieler Förde. Er sammelt Bomben und Munition auf, verstaut sie in einer großen Kiste, die später an die Wasseroberfläche gezogen wird. Der Bagger ist per Kabel mit einem Schiff verbunden und wird von dort aus ferngesteuert. Wenn alles glattläuft, könnte diese Vision Realität werden.

Munition in der Ostsee: Unterwasserbagger soll bei Bergung helfen

Denn Geomar arbeitet zusammen mit der Kampfmittelräumungsfirma Sea Terra aus der Nähe von Hamburg genau an diesem Projekt: Unterwasserbagger, die große Mengen Munition bergen können. Gefördert werden soll das Projekt vom Bundeswirtschaftsministerium, der Antrag soll im Februar eingereicht werden. Bei Bewilligung könnte das Projekt noch im Herbst starten, Ende 2023 soll es die ersten Tests mit einem Prototyp geben.

Lesen Sie auch:Geomar sucht im Atlantik nach Plastik

Während Sea Terra insbesondere für die technische Entwicklung des Baggers zuständig sein wird, wird Geomar die Tests begleiten, um sicherzustellen, dass es durch die Handhabung zu keinen Umweltschäden kommt. „Mit einer solchen Technologie könnte man endlich die Räumung großer Munitionsfelder angehen“, sagt Greinert.

Bis dahin sind aber noch viele Tests, Forschungen und Erkundungen notwendig. Die Ostsee-Zeitbombe tickt währenddessen erbarmungslos weiter – sie wird aber jetzt mit Argusaugen beobachtet.