Corona: Kieler entwickeln Warn-Armband

Kiel

Vor zwei Monaten meldeten sich Benjamin Walczak vom Kieler Bündnis gegen Altersarmut "Die Groschendreher" und der Geschäftsführer des Internetproviders Addix, Björn Schwarze, etwa zeitgleich bei Informatikprofessor Olaf Landsiedel von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit der Frage, ob es nicht möglich wäre, ein Warnsystem auch auf kleine, tragbare Geräte zu bringen.

Walczak : Ursprüngliche Corona-Warn-App schließt Bevölkerungsgruppen aus

"Die Corona-Warn-App soll ja dazu dienen, die Pandemie einzudämmen und den Selbstschutz der Bürger zu verbessern", sagt Walczak. Wie berichtet, fühlen sich aber insbesondere ältere Menschen und sozial Schwächere benachteiligt, weil die App nicht auf älteren Smartphones funktioniert. "Viele können keinen hohen Preis für ein neues Handy bezahlen, nur damit sie die App nutzen können", so Walczak. Bei der Entwicklung habe der Gedanke von sozialer Teilhabe offenbar keine entscheidende Rolle gespielt.

Anzeige

Auch Obdachlose seien ausgeschlossen. Manche Menschen mit Behinderung oder Senioren könnten die App nicht verwenden, weil sie mit der Bedienung nicht zurechtkommen. "Außerdem wird von der Annahme ausgegangen, dass das Smartphone der ständige Begleiter aller ist. Das mag für einen großen Teil der Bevölkerung zutreffen, gerade ältere Menschen haben ihr Smartphone aber nicht ständig dabei", sagt Schwarze.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Kieler Experte räumt mit Mythen über Corona-App auf

Warn-Armband: Kontaktprotokollierung funktioniert wie bei der Corona-Warn-App

Eine alternative Lösung könnte ein günstiges Armband mit langer Akkulaufzeit sein, das nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert wie die App. Dort tauschen die Smartphones für die Ermittlung von Kontakten über Bluetooth bei einer bestimmten Nähe zueinander eine Zahlenfolge miteinander aus, diese Kurzzeitschlüssel werden lokal auf den Geräten gespeichert. Die Codes werden immer wieder neu generiert, um die Nachverfolgbarkeit einer Person zu verhindern.

"Die Kontaktprotokollierung läuft mit dem Armband genauso", sagt Landsiedel. "Es bildet das nach, was die App tut und wäre eins zu eins damit kompatibel. Das heißt: Ein Smartphone mit der App würde das Armband erkennen und umgekehrt." Es soll kein Konkurrenz-Produkt sein, betont der Professor, sondern eine Ergänzung für die Menschen, die durch die App nicht erreicht werden.

Per LED-Lampe warnt das Armband

Wenn ein Nutzer der App angibt, dass er positiv auf Corona getestet wurde, werden dessen Kurzzeitschlüssel an einen Server gesendet und die Zufallscodes allen anderen App-Nutzern zur Verfügung gestellt. Die App prüft, ob sie den Infizierten getroffen haben und zeigt eine Warnung an. "Weil das Armband anders als ein Smartphone nicht ständig mit dem Internet verbunden ist, müsste der Abgleich mit Infektionslisten hier anders ablaufen", so Walczak.

Denkbar wäre das über festgelegte Lesegeräte – zum Beispiel die Zugangspunkte von SH_WLAN, die entsprechend umgerüstet werden könnten, so Schwarze. "Dann wäre ein Datenabgleich beim Einkaufen möglich." Im Armband ist ein LED-Lämpchen verbaut. Sobald es das Signal bekommt, dass der Träger mit einem Infizierten in Kontakt war, soll es als Warnsignal aufleuchten.

Warn-Armband: Entwickler hoffen auf Unterstützung aus der Politik

In der Corona-Warn-App fürs Smartphone können Nutzer selbst per Tan oder QR-Code melden, wenn sie einen positiven Testbefund bekommen haben, beim Armband geht das nicht. Um die Daten trotzdem ins System zu bekommen, sei eine Kooperation mit dem Gesundheitsamt nötig.

Mit der Landeshauptstadt Kiel sind die Entwickler schon im Gespräch, Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken habe sich offen für die Idee gezeigt. Auch mit der Landesregierung ist das Trio bereits in Kontakt. "Wir würden uns wünschen, dass die Politik sich in der Verantwortung sieht und zum Beispiel alle Menschen, die Grundsicherung beziehen, mit einem Armband ausstattet", so Walczak.

Warn-Armband soll nur 35 Euro kosten

Kosten könnte ein Armband laut Schwarze etwa 35 Euro, bei größeren Stückzahlen sogar weniger. Die ersten 100 Exemplare aus China erwarten die Entwickler gerade, darauf müssen sie dann ihre Software spielen und nochmal alles prüfen. Spätestens bis nach den Sommerferien könnte dann in größeren Mengen richtig an den Start gegangen werden. Außer der Warn-Funktion sollen die Armbänder nichts können. "Da ist kein GPS mit drauf und es werden keine anderen Daten erfasst", sagt Landsiedel. Anders als ein Handy könne das Band nicht namentlich seinem Besitzer zugeordnet werden.

Die Armbänder verfügen über Wasserschutz, sodass sie am Strand oder im Schwimmbad tragbar wären. Ein Einsatz sei für Menschen denkbar, die in ihrem Job kein Smartphone mit sich tragen dürfen oder es normalerweise im Spind liegen lassen. Auch für Schulkinder könnte das Armband eine gute Option sein, denn das Mindestalter für die Nutzung der App liegt bei 17 Jahren.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.