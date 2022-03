Trotz relativ hoher Inzidenzwerte und 2G plus drängten sich am Wochenende die Partygänger maskenlos in den Discos in Kiel und Schwentinental. Im Max Nachttheater wurden Freitag und Sonnabend insgesamt rund 1800 Besucher gezählt, vor dem Atrium reihten sie sich in einem üppigen Strom vorm Einlass.