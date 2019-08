Schleswig-Holstein Foto von Amateurfunker - Sonnenfinsternis aus Mondperspektive Ein Amateurfunker aus Schleswig-Holstein hat ein spektakuläres Foto einer Sonnenfinsternis aus der Mondperspektive veröffentlicht, das von einem chinesischen Satelliten gemacht wurde.

Das Foto zeigt eine Sonnenfinsternis aus der Mondperspektive, aufgenommen vom chinesischen Satelliten Longjiang 2. Das Foto zeigt im Vordergrund die von Kratern zerklüftete Rückseite des Mondes und im Hintergrund die blaue Erde mit einem schwarzen Fleck links oben. Das Foto sei am 2. Juli gemacht worden und zeige die Sonnenfinsternis über dem Pazifik in Richtung Chile, sagt Kühn der Deutschen Presse-Agentur. Aufgenommen wurde das Foto von der chinesischen Kleinsonde Longjiang 2 - und der Befehl zum Download des Fotos kam von dem 70-jährigen Amateurfunker Kühn aus Sörup in Schleswig-Holstein. Quelle: Harbin Institute of Techology/CAMRAS/DK5LA/dpa