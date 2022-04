Amazon soll Logistikzentrum an der A7 planen - 1500 Arbeitsplätze möglich

Rendsburg

Der Konzern hält sich bedeckt, alle Beteiligten sind zur Verschwiegenheit verdonnert. Dennoch sickert jetzt durch: Der Logistik-Riese Amazon – bereits mit drei Verteilzentren in Schleswig-Holstein aktiv – hat offenbar große Pläne im Norden. Einem Medienbericht zufolge will das Unternehmen in einem Gewerbegebiet nahe der A7 ein neues Logistikzentrum bauen.

Auf etwa 200 000 Quadratmetern könnten „mehr als 1500 Arbeitsplätze entstehen“, schreibt der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. Errichtet werden solle das Zentrum im Gewerbegebiet Borgstedtfelde. Unweit davon arbeitet bereits ein Amazon-Verteilzentrum, in dem Pakete sortiert und umgeladen werden. In einem Logistikzentrum werden auch Waren gelagert und verpackt.

„Landesregierung hat Kenntnis über das Interesse von Amazon“

Regierungssprecher Peter Höver sagte: „Die Landesregierung hat Kenntnis über das Interesse von Amazon am Standort Borgstedt.“ Allerdings lägen keine Informationen über Entscheidungen vor.

Vom Konzern selbst gab es auf Anfrage nur ein relativ nichtssagendes Statement: „Wir haben keine Ankündigung für ein neues Projekt in der Region gemacht, sind vor Ort aber bereits mit einem Verteilzentrum vertreten“, so ein Sprecher. Deutschlandweit prüfe Amazon „grundsätzlich kontinuierlich neue Standorte und wägen dabei in einer intensiven Prüfung eine Vielzahl von Faktoren ab“.

Bundesweit betreibt Amazon aktuell 17 große Logistikzentren. Das 18. eröffnet im Mai 2022 in Hof-Gattendorf (Bayern).