Mit der Ankunft des amerikanischen Führungs- und Kommandoschiffes "Mount Whitney" gehen in Kiel die Vorbereitungen für das große Seemanöver Baltops 2020 in die Endphase. Das Flaggschiff der sechsten Flotte wird das Manöver anführen.

US Marine zu Gast - Großes Seemanöver startet in Kiel

Von Frank Behling