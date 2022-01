Die Grünen-Spitzenkandidatin Aminata Touré hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für seine Arbeit in der Kieler Jamaika-Koalition gelobt. „Und trotzdem ist es wichtig, zwischen ihm und der CDU zu unterscheiden“, sagte sie im Interview. „Am Ende des Tages sind wir alle Teil von Parteien.“

Von Christian Hiersemenzel