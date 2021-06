Kiel

Größer hätte die Diskrepanz in der Informationslage am 19. Mai kaum ausfallen können. Angesichts der Amok-Gerüchte in sozialen Netzwerken riefen besorgte Eltern am Mittag massenweise in den Schulen ihrer Kinder an. In der Grundschule Dänischenhagen brach sogar die Telefonanlage zusammen, wie Leiterin Gesa Meißner später berichtete.

Die Aufregung stellte sich schnell als unbegründet heraus. "Wir hörten vom Lagezentrum der Polizei, dass Schulen nicht betroffen waren", beschreibt David Ermes vom Bildungsministerium in Kiel die Situation. Er stellt klar: "Wenn wirklich eine Bedrohungslage vorliegt, sind wir vorbereitet."

Bluttaten in Dänischenhagen und Kiel Auslöser für Amok-Gerüchte

Hintergrund für die außergewöhnliche Situation war, dass an dem Tag in Dänischenhagen eine 43-Jährige und ein 53-Jähriger in einem Haus erschossen worden waren. Mutmaßlicher Täter ist der getrennt lebende Ehemann der Frau, ein 47-jähriger Zahnarzt aus Westensee. Er steht auch im Verdacht, am gleichen Tag einen weiteren Mann (52) in Kiel getötet zu haben.

Wegen der unklaren Lage kamen schnell Mutmaßungen auf. Denn die Polizei suchte den Mann mit Großaufgebot und Spezialkräften auch im Kieler Brauereiviertel, fand ihn aber nicht. Er stellte sich erst abends in Hamburg und sitzt nun in Untersuchungshaft.

"Es ist verständlich, dass Eltern sich Sorgen machen. Vor allem, wenn sie hören, dass ein bewaffneter Mann in der Nähe der Schule unterwegs ist", so Ermes. Da das aber nicht der Fall gewesen sei, auch nicht an der nahen Ricarda-Huch-Schule, habe es keine Meldung an die Eltern gegeben.

Kieler Bildungsministerium: Wenn keine Information an die Eltern erfolgt, besteht auch keine Gefahr

"Wenn in einer solchen Situation keine Information erfolgt, besteht auch kein Grund zur Sorge. Wir machen keine Null-Meldung, in der es nur heißt, dass alles in Ordnung ist." So etwas spreche sich ebenfalls herum und Eltern, deren Kinder andere Schulen besuchen, machten sich dann möglicherweise Sorgen, weil sie wiederum nicht informiert wurden.

Bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen an Schulen gibt es Ermes zufolge bereits seit Jahren ein mit der Landespolizei abgestimmtes Konzept. Es greift vor allem bei Unglücken wie Feuer, Gaslecks oder Chemieunfällen und bezieht sich darauf, dass Schulen, Ministerium und Polizei über feste Kommunikationsstrukturen schnell in Kontakt treten können.

Zum Einsatz komme es durchschnittlich dreimal pro Jahr, und zwar auch bei anderen Bedrohungen. Etwa im Fall des Kieler Marzipan-Erpressers, der 2016 mit Pflanzenschutzmitteln präparierte Süßigkeiten an Schulen ausgelegt hatte, um die Coop-Handelskette zu erpressen.

Es sei auch schon vorgekommen, dass Väter an Schulen durchgedreht seien, weil sie ein Kind abholen wollten, für das sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht verloren hatten. Dann sei die Gefahr oft nur auf einzelne Lehrer oder die Schulleitung begrenzt, so Ermes.

Schulen in Schleswig-Holstein mit Notfallkonzepten auf Amokläufe vorbereitet

Für den Fall, dass die Lage zu eskalieren drohe, gebe es dann beispielsweise Codewörter, damit die Polizei gerufen wird, ohne dass der Eindringling es merkt. Aber auch auf Amok-Lagen seien die Schulen vorbereitet. Jede habe ihr eigenes Schutzkonzept mit einem Notfallwegweiser.

"Die Vorkehrungen sind nach dem Amoklauf in Erfurt 2002 massiv ausgebaut worden", so der Ministeriumssprecher. Damals erschoss dort am Gutenberg-Gymnasium ein ehemaliger Schüler 16 Menschen und sich selbst.

Wie die Schüler in Schleswig-Holstein heute in einer ähnlichen Situation geschützt werden, soll nicht im Detail bekannt werden. "Wer es darauf anlegt, soll das schließlich nicht wissen."

Für alle Schulen gleich: Lehrer und Schüler sollen sich in ihren Klassenzimmern verbarrikadieren, dort Deckung suchen und sich von Türen und Fenstern fernhalten. Die Schulleitung informiert einem Leitfaden zufolge nicht nur die Polizei und die Schulaufsicht, sondern stößt auch per Telefonkette die Information der Eltern an.

Polizei und Bildungsministerium raten von Amokübungen an Schulen ab

Außerhalb der Schulgebäude sollen Lehrer zunächst ihre Schüler in Sicherheit bringen. Sie sind gehalten, dann nach Verletzten zu suchen und die Gefahr abzuwenden, sofern sie dabei nicht ein Risiko für sich selbst eingehen. In Lautsprecherdurchsagen soll nur die Rede von einem allgemeinen Notfall oder Feueralarm sein, nicht von Amok oder Bombendrohung.

Ob die Gebäude geräumt werden, hängt immer von der Einschätzung der Polizei ab. "Ziel ist aber, dass es gar nicht erst soweit kommt", so David Ermes. Das Lehrpersonal werde geschult, um zu erkennen, wenn sich ein Schüler beispielsweise radikalisiert.

Von Amokübungen - besonders unangekündigten - raten Ministerium und Polizei laut David Ermes ab, "da solche Übungen zu erheblichen Ängsten seitens der Beteiligten führen und über soziale Medien 'wilde' Gerüchte in die Welt gelangen". Das habe ein Fall vor einigen Jahren gezeigt.