Husum

Ein Foto, das ein Maschinengewehr zeigt – versehen mit einer Drohbotschaft: Diese Veröffentlichung in den Sozialen Medien hat am Dienstagnachmittag bei der Polizei in Husum Amokalarm ausgelöst. Am Ende standen Spezialeinsatzkräfte vor der Tür eines jungen Mannes (19) bei Husum. Denn „eine bevorstehende Tat konnte nicht ausgeschlossen werden“, teilte ein Polizei-Sprecher mit. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Dann kam heraus: Es war alles nur ein „dummer Scherz“. Dieser Scherz hat jedoch strafrechtliche Konsequenzen.

Bei der Polizei Husum war am Dienstagnachmittag ein Hinweis auf die Drohung in einem Sozialen Netzwerk eingegangen. Die Spur führte zu dem 19-Jährigen bei Husum. Weil die Botschaft als Amok-Ankündigung zu verstehen war, mussten die Spezialeinsatzkräfte eingreifen – auch wenn die Drohung allgemein gehalten war und sich nicht gegen eine bestimmte Einrichtung richtete.

Polizeisprecher Christian Kartheus berichtet: „Es gelang den Kräften Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Er kam aus dem Haus heraus, zeigte sich kooperativ und bezeichnete seine Veröffentlichung selbst als dummen Scherz.“

Bei Husum: Drei Softairwaffen bei Durchsuchung entdeckt

Bei einer Durchsuchung wurden demnach drei legale Softairwaffen gefunden. Kriegswaffen oder weitere Hinweise auf eine Amoktat entdeckten die Beamten nicht. Der 19-Jährige war polizeilich nicht bekannt. Die Drohbotschaft, deren Wortlaut die Polizei nicht wiedergeben möchte, ist inzwischen gelöscht.

Der junge Mann wurde nach seiner Vernehmung wieder entlassen. Dennoch wird sich der Heranwachsende strafrechtlich zu verantworten haben. Laut Sprecher Kartheus lautet der Vorwurf auf „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“ und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft.

Die Polizei warnt daher eindringlich davor, Bilder von Waffen mit entsprechenden Mitteilungen zu Veröffentlichen. Der Sprecher betont: „Ein vermeintlicher Scherz kann für den Verursacher empfindliche Strafen nach sich ziehen.“ Zudem gehe die Polizei bei ernstzunehmenden Androhungen konsequent gegen solche Personen vor.