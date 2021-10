Kiel

Bei den Ampelkoalitionsverhandlungen werden in den kommenden Wochen maßgeblich auch prominente SPD-Politiker aus Schleswig-Holstein mitmischen. Nach Information der Kieler Nachrichten soll Thomas Losse-Müller die Arbeitsgruppe „Innovation, Wissenschaft und Forschung“ leiten und dort einer von vier Parteivertretern sein. Die Gremien werden zu gleichen Teilen von allen drei Parteien besetzt. Grüne und FDP wollten sich aber mit Verweis auf noch laufende interne Abstimmungen am Dienstag noch nicht zu ihren Personalien äußern. Losse-Müller (48) ist Diplom-Volkswirt, leitete in der vergangenen Legislatur die Staatskanzlei von SPD-Regierungschef Torsten Albig und fordert als Spitzenkandidat der SPD im Mai 2022 Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther (48) heraus.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch SPD-Landeschefin Serpil Midyatli (46), Oppositionsführerin im Landtag, wird als Mitglied des Bundesparteivorstands am Vertrag mitverhandeln. Sie setzt sich maßgeblich für eine Kindergrundsicherung ein, hatte in dieser Hinsicht maßgeblich am Bundesparteiprogramm der SPD mitgearbeitet und ist für die Arbeitsgruppe Kinder, Familie und Jugend gesetzt.

Kühnert soll beim Thema Wohnen führend sein

SPD-Vize Kevin Kühnert soll führend das Thema Bauen und Wohnen verhandeln, wie aus einem SPD-internen Papier mit der Überschrift „AG Struktur“ hervorgeht, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Die Verhandlungsgruppe für Innere Sicherheit soll demnach von Justizministerin Christine Lambrecht geleitet werden. Auch die Europaabgeordnete Katarina Barley soll in dieser Gruppe vertreten sein.

Insgesamt hat die Bundes-SPD 96 Männer und Frauen für die Verhandlungen benannt. Der neue Koalitionsvertrag wird voraussichtlich von 22 Arbeitsgruppen ausgearbeitet.