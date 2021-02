Amtliche Glättewarnung: Am Mittwoch kann es richtig glatt werden

Lübeck/Kiel

Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen vor glatten Straßen in Schleswig-Holstein. Aktuell gilt eine Amtliche Glättewarnung.

Die aktuelle Warnung gilt vorerst bis Mittwoch, 12 Uhr, für die Kreise Segeberg, Stormarn, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde, Plön, Herzogtum Lauenburg, die Städte Kiel, Lübeck und Neumünster. Bis zum Mittag ist zudem mit leichtem Schneefall zu rechnen.

Anzeige

Hier sehen Sie, ob aktuell eine Warnung gilt:

„Entlang einer Luftmassengrenze gehen die zu erwartenden Niederschläge in teils stärkeren Regen über“, heißt es vom DWD. „Bei Straßenbelagstemperaturem im leichten Frostbereich muss daher verbreitet mit Glatteisbildung gerechnet werden.“ Es handelt sich ausdrücklich noch nicht um eine konkrete Unwetterwarnung.

Bitte fahren Sie überall vorsichtig und denken Sie daran, dass es in dieser Jahreszeit immer und überall plötzlich glatt werden kann!

So wird das Wetter in Kiel

Mittwoch: Es ist mit reichlich Schnee zu rechnen. 10,9 Millimeter Niederschlag kündigt der Dienst Wetterkontor an - die Temperaturen liegen bei zwischen 1 und 3 Grad plus. Der Wind frischt etwas auf - Böen erreichen Geschwindigkeiten von fast 50 Stundenkilometern.

Donnerstag: Es kann wieder etwas Schnee geben, aber nicht mehr so viel wie am Mittwoch. Bei minus 1 bis plus 3 Grad wird es etwas stürmisch, Böen mit 57 km/h jagen über das Land. Eine Sonnenstunde ist drin.

Am Freitag und am Wochenende geht es ähnlich weiter: Temperaturen um den Gefrierpunkt, gelegentlich Schnee, der Wind lässt jedoch deutlich nach. Und die Sonne zeigt sich zumindest ab und zu mal.

Und so wird das Wetter im Rest von Schleswig-Holstein

Niederschläge ziehen ab Dienstagnachmittag in Hamburg und Schleswig-Holstein von der Elbe ins Land. Im Norden fällt Schnee, in der Südhälfte Schleswig-Holsteins und in Hamburg regnet es, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach kann es besonders in regnerischen Gebieten und auf gefrorenen Böden glatt werden. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt, an der Elbe leicht wärmer, nahe der dänischen Grenze etwas kühler.

Die Nacht zum Mittwoch bringt mildere Luft und Regen. Die Glättegefahr auf gefrorenem Boden besteht laut Vorhersage auch in der Nacht. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus zwei Grad.

Morgen regnet es verbreitet, im Norden kann es weiterhin schneien. An der Küste gibt es stürmische Böen. Die Höchstwerte liegen in Hamburg bei drei und in Flensburg bei 0 Grad. Danach wird es wieder kühler: „Der Winter ist auf keinen Fall vorbei“, sagte der DWD-Sprecher.

Zur Galerie Hire sehen Sie die schönsten Bilder vom Schnee in Schleswig-Holstein im Winter 2020/2021.

Das aktuelle Wetter:

Weitere Informationen zum Thema „Glätte“:

Wie entsteht Glatteis?

Wenn Wasser oder Schnee auf Straßen gefriert, entsteht Glatteis. Ob Schnee-, Reif-, Eisglätte oder Raueis - Winterglätte sorgt im Straßenverkehr für ein erhöhtes Unfallrisiko. Übrigens: Auch durch festgefahrenen Schnee, Reif und Schneematsch kann Straßenglätte entstehen.

Wie verhalte ich mich bei Glatteis richtig?

Winterreifen sind Grundvoraussetzung für Sicherheit beim Autofahren im Winter. Doch bei Glatteis sollte man sich nicht allein auf die Winterreifen verlassen, denn bei Glatteis geraten diese ebenfalls schnell an ihre Grenzen. In diesem Fall ist fahrerisches Können das Einzige, was das Fahrzeug vor dem Ausbrechen bewahren kann. Den Witterungsverhältnissen angepasstes sowie vorausschauendes Fahren sind daher unerlässlich.

Von RND